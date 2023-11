Unieke situatie bij hervatting van duel tussen AZ-NEC: 'Een soort toneelstukje'

Het restant van de wedstrijd tussen N.E.C. en AZ begint mogelijk met een VAR-moment. Op het moment dat Bas Dost zonder tegenstander om zich heen naar de grond ging, werd er mogelijk ook een overtreding gemaakt op aan de andere kant van het veld. Omdat Jeroen Manschot het duel stillegde, was er geen aandacht meer voor, maar het moment blijft wel staan.

Daardoor is het mogelijk dat het duel hervat wordt met een VAR-moment. Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat de videoscheidsrechter inderdaad nog naar de overtreding van N.E.C.-aanvaller Magnus Mattson mag kijken. Het meest logische is dat de VAR Jochem Kamphuis zijn collega Manschot in elk geval naar de zijkant roept – al zou Manschot in theorie de beelden op voorhand al vaak kunnen bekijken.

Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende vond het een duidelijke strafschop en verwacht dat er ingegrepen gaat worden door de VAR. Dat hij dat gaat doen bij de hervatting van het uitspelen van een wedstrijd, is volgens hem uniek. “Ik kan me eigenlijk geen situatie als deze herinneren", vertelt hij bij De Gelderlander.

“Het is logisch dat ook de VAR zich niet direct met dit moment heeft beziggehouden, iedereen was met Dost bezig. De vraag is nu: gaan ze de wedstrijd straks hervatten met een VAR-moment? En zo ja, krijg je dan langs de zijlijn een soort toneelstukje? Dat is interessant, ook wel een moeilijk besluit, lijkt me”, aldus Van der Ende.