Updates over PSV-duo Noa Lang en Joey Veerman richting wedstrijd tegen FC Twente

PSV stoomt en klaar voor de competitiewedstrijd tegen FC Twente van zaterdag. Het is nog niet honderd procent zeker dat het tweetal inzetbaar is, maar volgens het Eindhovens Dagblad ziet het er goed uit.

Lang miste de laatste zes officiële wedstrijden van PSV door een hamstringblessure. Naar verwachting kan hij in Enschede niet aan de aftrap verschijnen, maar de aanvaller ligt wel op koers voor een invalbeurt.

Blessure Veerman valt mee

Veerman raakte dinsdag geblesseerd tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Gibraltar en Nederland (0-6). De middenvelder bleef in de pauze achter in de kleedkamer. Bondscoach Ronald Koeman zei dat Veerman misschien wel verder had kunnen spelen, maar dat het zinloos was om risico’s te nemen.

Twee dagen later heeft PSV zijn situatie bekeken. Het lijkt er vooralsnog op dat Veerman zaterdag bij de selectie kan zitten, al benadrukken betrokkenen dat de trainingen nog wel afgewacht moeten worden. André Ramalho, die in de vorige wedstrijd tegen PEC Zwolle uitviel met fysieke klachten, is vermoedelijk inzetbaar. Trainer Peter Bosz kreeg eerder deze week ook Armando Obispo en Mauro Júnior terug als opties.