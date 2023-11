Koeman maakt melding van blessure bij Oranje: 'Het had niks meer met voetbal te maken'

bleef vanwege een blessure achter in de kleedkamer in de pauze van de wedstrijd tussen Gibraltar en Nederland. De blessure lijkt niet heel ernstig, want volgens bondscoach Ronald Koeman had Veerman desnoods de wedstrijd wel kunnen afmaken. Zelf vertelt Veerman in de mixed zone dat hij een 'dikke bult' bovenop zijn voet heeft.

Koeman was na de 0-6 zege niet tevreden, omdat Oranje in zijn ogen meer had kunnen en moeten scoren. “Maar op een gegeven moment werd het ook heel vervelend. Het had niks meer met voetbal te maken.” Koeman zag Gibraltar soms hard spelen. “Er waren een aantal momenten waarop ze heel fanatiek het duel in gingen. Dan moet je oppassen. Er zijn situaties geweest met Xavi Simons, Wieffer, en Veerman raakt geblesseerd.”

Artikel gaat verder onder video

Koeman bevestigt dat Veerman werd gewisseld in de pauze omdat hij geblesseerd raakte. “Ja, klopt. Hij kon misschien wel door, maar het heeft geen enkele zin om dan risico te nemen.” In de ogen van de bondscoach had Oranje ‘aanvallend nog betere loopacties moeten hebben’ en hadden de spelers ‘meer mensen moeten overslaan’ in de opbouw om de snelheid in het spel te houden. “We hadden meer moeten creëren.”

De bondscoach trekt lessen uit de wedstrijd. “Je kunt altijd dingen opsteken, ook vanavond. Je kunt per speler kijken wat ze vanavond hebben gebracht, bijvoorbeeld wat voor rendement aanvallers halen”, aldus Koeman. “Stengs had bijvoorbeeld veel dreiging. En als je drie goals maakt, kun je niet zeggen dat hij geen rendement heeft gehad.”

PSV zal hopen dat Veerman fit terugkeert bij de club. Met wedstrijden tegen FC Twente (25 november), Sevilla (29 november) en Feyenoord (3 december) in het vooruitzicht hebben de Eindhovenaren een zwaar programma in de komende periode. Veerman liet zich in de eerste helft tegen Gibraltar overigens nadrukkelijk gelden, want hij verstuurde in zijn eentje meer succesvolle passes dan alle spelers van de tegenstander bij elkaar.