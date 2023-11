PSV'er Veerman toont zich met bizarre statistiek aan Koeman

heeft in zijn eentje meer succesvolle passes verstuurd dan heel Gibraltar bij elkaar in de eerste helft. De middenvelder stond in de basis bij het EK-kwalificatieduel en was de spelmaker van Oranje. In totaal verstuurde hij 65 succesvolle passes, wat in totaal meer was dan alle spelers van de opponent bij elkaar opgeteld.

Het elftal van Gibraltar vond elkaar in de eerste helft ruim vijftig keer (56) met een pass, maar dat is minder dan spelmaker Veerman in zijn eentje deed. De PSV’er gaf ook de assist bij de eerste twee doelpunten van Nederland. Eerst speelde hij door op Calvin Stengs, die koeltjes afrondde en even later legde hij de bal panklaar op het hoofd van Mats Wieffer.

Artikel gaat verder onder video

Maar dat zijn niet de enige goede passes die Veerman gaf, want hij stak in de eerste helft ook Donyell Malen nog weg met een fraaie pass, maar die nam de bal niet goed aan en bleek uiteindelijk ook buitenspel te staan. Veerman liet zich in elk geval duidelijk zien aan bondscoach Ronald Koeman, die hem desondanks halverwege naar de kant haalde.

First half: 65 successful passes and two assists 🙌 pic.twitter.com/Mgi7ob9aPd — PSV (@PSV) November 21, 2023