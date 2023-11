Valentijn Driessen eindelijk eens positief: 'Ronald, bellen dus!'

Valentijn Driessen is niet vaak enthousiast, maar ditmaal is de journalist van De Telegraaf vol lof over PSV’er . De middenvelder maakt een goede indruk in de Champions League namens de Eindhovenaren en moet – net als aanvoerder – mee naar het EK.

“Terug uit Bologna sinds de zomer weet Schouten wekelijks de aandacht op zich te vestigen bij het in de Eredivisie foutloze PSV”, schrijft Driessen in zijn column in het De Telegraaf. “Schouten is een middenvelder die nagenoeg altijd de juiste keus maakt op het juiste moment. Een bijzondere kwaliteit.”

Driessen denkt dat bondscoach Ronald Koeman hem vrijdag opneemt in de definitieve selectie bij afwezigheid van Frenkie de Jong. “Hij is overduidelijk een verbeterde uitgave van Marten de Roon. Beiden zijn bewakers van de defensieve organisatie van hun elftallen. Schouten heeft op De Roon voor dat hij ijzersterk aan de bal is en bijna altijd de oplossing naar voren vindt. Hij hoeft niet zijn eigen balverlies te corrigeren, zoals De Roon vaak overkomt.”

Als Frenkie weer fit is, dan is Driessen nieuwsgierig of hij de ideale man naast de speler van FC Barcelona op het middenveld is. “De keus voor het trio Schouten-Veerman-Reijnders zou tactisch trouwens goed passen bij Koemans keuze voor de offensieve backs Denzel Dumfries en Quilindschy Hartman.”

Ook Luuk de Jong moet in beeld blijven voor Oranje, desnoods alleen voor het EK in de komende zomer, zoals Koeman achter de schermen al met de spits besprak. “Oneerlijk naar degenen die Oranje aan het EK hielpen? Sinds wanneer is topvoetbal eerlijk? Ronald, bellen dus! Desnoods om Luuk de Jong over te halen.”