Koeman verklapt afspraak met De Jong over mogelijke terugkeer in Oranje

Ronald Koeman heeft contact gehad met over een mogelijke terugkeer in het Nederlands elftal. De afgelopen maanden hield De Jong af en toe de deur op een kier voor Oranje, nadat hij in maart zijn afscheid als international aankondigde. Koeman wilde graag van De Jong weten hoe het precies zit.

De bondscoach merkt dat De Jong nog regelmatig wordt gevraagd naar een terugkeer. Dat heeft onder meer te maken met zijn goede vorm bij PSV, het spitsenprobleem bij Oranje en het feit dat De Jong soms de deur openlaat. “Misschien had Luuk iets harder moeten zeggen dat hij niet beschikbaar was”, zegt Koeman dan ook bij Rondo. “Natuurlijk heb ik contact met Luuk. Ik heb hem daarna (na recente uitspraken van De Jong over Oranje, red.) ook nog gewoon gebeld. ‘Wat is het nu? Is het nu ja of nee? Moet ik je bellen?’”

Koeman had in het telefoongesprek een duidelijke boodschap voor de 33-jarige spits. “Ik zei: ‘Laten we één ding afspreken: als jij in beeld wilt zijn, dan geef je mij een belletje, en dan bepaal ik of ik je oproep. Dat is nu de status met Luuk. Als hij aangeeft dat hij graag wil terugkomen en voor het Nederlands elftal wil spelen, dan bestaat de mogelijkheid dat hij geselecteerd wordt. Ik wilde vooral duidelijkheid van hem.”

De Jong zei min of meer hetzelfde als in het eerste gesprek met Koeman over zijn besluit. “Hij vond het lullig voor mij dat hij was gestopt, omdat ik hem ook naar Barcelona heb gehaald. Maar hij wil rust in de interlandperiodes. Hij zei: ‘Ik ben ouder, ik heb twee kleine kinderen, ik wil rust in de interlandperiode.’ Ik zei dat ik het jammer vind, maar dat ik zijn beslissing respecteer.”