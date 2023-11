Van der Kraan constateert probleem voor Feyenoord en Slot: 'Hij zal tegen Lazio ook niet starten'

Overtuigend was het zeker niet wat Feyenoord liet zien op RKC Waalwijk, maar er werd na een 1-0 achterstand met 1-2 gewonnen en daarmee beleefde het toch nog enigszins een prima generale voor het belangrijke treffen met Lazio in de Champions League. Marcel van der Kraan constateert echter een probleem in de ploeg van trainer Arne Slot. Niet achterin of op het middenveld, maar in de voorhoede.

Feyenoord roerde zich afgelopen zomer flink op de transfermarkt. De Rotterdammers hadden het in een vroeg stadium al op hun heupen en versterkten zich met onder anderen Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Ayase Ueda. Ze wilden in de slotfase van de transferwindow echter ook nog dolgraag een vleugelaanvaller aan de selectie toevoegen. Stengs kan weliswaar op de zijkanten uit de voeten, maar werd door Slot in de eerste wedstrijden vooral gebruikt als middenvelder. Feyenoord kwam in de zoektocht naar versterking voor de flanken uit bij Luka Ivanusec en de Kroaat maakte na lang onderhandelen met Dinamo Zagreb de overstap naar Rotterdam.

Artikel gaat verder onder video

Maar daarmee lijken de problemen op de vleugels nog niet verholpen. “Feyenoord had dit seizoen de defensie als eerste op orde, daarna vond Slot de balans op het middenveld, maar in zijn voorste linie blijft het door blessures, interlands en vormverlies wisselvallig”, schrijft Van der Kraan maandag in De Telegraaf. Ivanusec maakte zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk zijn rentree in de basis, maar heeft duidelijk nog even de tijd nodig om het niveau van voor zijn blessure te halen. Yankuba Minteh ontbrak nog wegens een blessure, terwijl Igor Paixão worstelt met zijn vorm. “Santiago Giménez kende een van zijn minste optredens, maar had dat nog kunnen compenseren door zijn penalty niet te verprutsen. Zijn Panenka ging hopeloos mis. Maar Giménez is niet het probleem, want hij scoort zo vaak in andere wedstrijden. Nee, op de vleugels moet de verbetering komen”, stelt Van der Kraan.

Feyenoord-trainer Slot liet na afloop van de wedstrijd in Waalwijk al weten niet tevreden te zijn over het optreden van Paixão. “Hij werd niet gewisseld omdat hij last had, kan ik je vertellen. Hij kreeg een knietje in zijn bovenbeen; daar zal je wat last van hebben. De vraag is of hij hersteld is van die blessure voor donderdag. De vraag is ook of hij de afgelopen week goed genoeg heeft gespeeld om in de basis te kunnen starten”, zei Slot in de camera van ESPN over het komende duel met Lazio. Paixão maakte op bezoek bij FC Twente ook al een mindere beurt. Van der Kraan denkt te weten hoe dat komt. “De kleine Braziliaan is sinds zijn social media-blunder (hij postte per abuis een video waarop zijn geslachtsdeel zichtbaar was) flink van de leg en zal tegen Lazio ook niet starten.”

Paixão werd tegen RKC Waalwijk al in de rust vervangen door Alireza Jahanbakhsh. In de tweede helft kwam ook Leo Sauer nog binnen de lijnen. Het 17-jarige talent loste na een klein uur spelen Ivanusec af.