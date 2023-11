Van der Meijde schuift Sneijder naar voren bij Ajax: 'Die functie is wel voor hem weggelegd'

Andy van der Meijde denkt dat zijn voormalig ploeggenoot Wesley Sneijder in 'een technische functie' veel kan betekenen voor Ajax. De recordinternational was eerder dit jaar met de club in gesprek over een rol in de technische staf, maar tot een terugkeer bij de club waar hij begin deze eeuw doorbrak kwam het tot dusverre nog niet.

In een video-item van De Telegraaf maakt Van der Meijde eerst een grap als hem wordt gevraagd wat Sneijder precies zou moeten doen in Amsterdam: "Pionnetjes neerzetten denk ik", klinkt het lachend. Om vervolgens serieus te vervolgen: "Hij heeft een goede babbel en heeft wel connecties natuurlijk. Ik denk dat het voor hem makkelijk is om bij een club aan te bellen en te zeggen: we willen die en die speler. Als een Sven Mislintat belt wordt het toch wel een beetje moeilijker."

De Duitser haalde afgelopen zomer liefst twaalf spelers naar Amsterdam voor een totaalbedrag van zo'n 110 miljoen euro. Mislintat is inmiddels alweer op straat gezet, veel van zijn aankopen voldoen bovendien (nog) niet en verpieteren momenteel op de bank van de Amsterdammers. Het elftal stond na de nederlaag tegen PSV van vorige week zelfs even achttiende, een ongekend dieptepunt in de clubgeschiedenis. Van der Meijde: "In deze positie zitten we door hem, door Sven."

Sneijder lijkt vooral een functie als trainer te ambiëren, al stopte hij twee jaar geleden met de daartoe benodigde opleiding. Zijn voormalig ploeggenoot zou in de rol van Mislintat echter meer kunnen betekenen, denkt Van der Meijde. "Ik denk dat een technische functie goed zou zijn voor Wes. Hij heeft een goede babbel, is bekend en heeft veel ervaring in de voetbalwereld, dus ik zie dat wel voor hem weggelegd, ja."