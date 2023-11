Van der Vaart heeft na Ajax - Vitesse speciaal verzoek voor Afellay: ‘Toen ik binnenkwam…’

Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart hebben zaterdagavond genoten van het optreden van in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Vitesse. De rechtsbuiten had met twee assists een belangrijk aandeel in de 5-0 overwinning, maar had er nog veel meer achter zijn naam kunnen en misschien wel moeten hebben. Van der Vaart hoopte dat Afellay zondagavond in Studio Voetbal één specifiek moment zou laten zien.

“Toen ik binnenkwam, vroeg hij of het moment van Berghuis er ook in zit. Toen zei ik: ja, natuurlijk”, doelde Afellay op een geweldige pass van Berghuis in de tweede helft. Daar was Van der Vaart erg blij mee. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur moest zelf voor de uitzending van Studio Voetbal Vitesse analyseren. Waar Van der Vaart schrok van het optreden van de Arnhemmers, smulde hij van de ballen die Berghuis gaf. Dat geldt ook voor Afellay. “Rafael gaf het al aan. Er was geen enkele druk van Vitesse, maar hoe Berghuis ze iedere keer weglegde… Hij stak iedereen weg. Die spelers hoeven maar te gaan lopen op het moment dat hij aan de bal komt.”

Volgens Afellay is de voorzet die uiteindelijk door Vitesse-verdediger Dominik Oroz tot eigen doelpunt en de 3-0 gepromoveerd zou worden, ‘Berghuis ten voeten uit’. “Maar dit is toch wel echt dé pass van de wedstrijd”, is Afellay lyrisch over de steekpass van Berghuis op Kenneth Taylor die Van der Vaart dus graag zag terugkomen in de analyse. Berghuis zette Taylor daarmee voor Vitesse-doelman Elroy Room, die op dat moment de 4-0 nog wist te voorkomen. Afellay vindt het zonde dat Taylor de schitterende pass van Berghuis niet wist te bekronen met een doelpunt. “Eigenlijk had Berghuis Taylor helemaal stijf moeten schelden omdat hij die kans mist.”

Gelukkig voor Berghuis kwam hij ondanks die misser toch nog aan zijn assists. Hij nam de hoekschop waaruit Chuba Akpom de 4-0 maakte en stelde Taylor niet veel later alsnog in staat om zijn treffer mee te pikken.

