Van der Vaart ziet opvallend gebaar van Weghorst tijdens doelpuntviering: 'Hij schrok er zelf van'

Rafael van der Vaart heeft zich verbaasd over de wijze waarop zijn doelpunt vierde tegen Ierland. De analist van de NOS zag Weghorst een kort handgebaar maken richting het publiek. Van der Vaart denkt dat het gebaar bedoeld was richting criticasters.

Bij Studio Voetbal merkt presentator Sjoerd van Ramshorst op dat Van der Vaart zich zaterdag al ‘zat op te winden’ over het handgebaar. “Nou, opwinden doe ik niet zo snel, maar je zag daar al z’n irritatie. Iedereen roept dat Luuk de Jong terug moet, er zijn twijfels over zijn kwaliteiten.” Van der Vaart zegt het gebaar van Weghorst ‘niet te snappen’. “Hij schrok er zelf bijna van en dacht al snel: laat ik maar normaal doen.”

Weghorst verscheen na de wedstrijd getergd voor de camera van de NOS. Hij raakte verwikkeld in een woordenwisseling met journalist Arman Avsaroglu. “Aan zijn interview zag je dat hij moet vechten tegen iets wat hij voor zijn gevoel niet kan winnen”, zegt Van der Vaart. “De minuten die hij speelt, speelt hij gewoon goed. We hebben ook altijd gezegd dat hij een speler is die het maximale uit z’n carrière haalt. Daar heb ik heel veel respect voor.”

“Alleen moet hij er niet in gaan geloven dat hij de beste spits is die Nederland ooit gehad heeft, want dat is duidelijk niet zo. Zoals hij speelt, hebben we heel veel aan hem en zijn we ontzettend blij met hem. Maar die reactie van gisteren, was gewoon slecht”, stelt de analist. “Het is waarschijnlijk gericht aan ons, alle criticasters, maar ik vind dat hij in het interview meer respect had moeten tonen aan jou”, richt hij zich tot de eveneens aanwezige Avsaroglu.