Van der Vaart ziet Oranje grote slag slaan: 'Hij is de speler naar wie we al heel lang zoeken'

De analisten van de NOS zijn benieuwd naar het spel van in de wedstrijd tussen Nederland en Ierland. De middenvelder van PSV verdient zijn kans, zo vinden Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. Wel mist Van der Vaart iemand in de basis.

“Ik had Veerman er graag in gezien”, reageert Van der Vaart in de voorbeschouwing van de NOS op de vraag wat hij anders gedaan zou hebben dan bondscoach Ronald Koeman. “Als Frenkie de Jong niet kan spelen, vind ik dat je Veerman nodig hebt. Die doet het bij PSV ook fantastisch en heeft het goed gedaan tegen Frankrijk. Ik zou dan Blind eruit halen, omdat je met vier verdedigers zou spelen. Maar ik vind wel dat Schouten het verdient en ik snap dat de keuze op hem is gevallen in dit systeem.”

Het middenveld van Oranje bestaat zaterdagavond uit Tijjani Reijnders, Schouten en Xavi Simons. “Wieffer deed het de vorige keer best aardig met Reijnders. Maar ik begrijp ook wel dat je als bondscoach op zoek bent en dat je ook Schouten in die rol wilt zien”, reageert Van Hooijdonk. “Over de vorm van Schouten hoeven we niet te twisten, want hij is in topvorm.”

Volgens Van der Vaart zou Schouten de ontbrekende schakel kunnen zijn bij Oranje. “Bij Schouten heb ik het gevoel dat hij de ideale speler is waar we al heel lang naar op zoek zijn: een type De Roon, maar dan een betere voetballer. Hij combineert beide. Daarom denk ik dat hij ook goed naast Frenkie zou passen. Als je straks een middenveld hebt met Frenkie de Jong en Schouten achter Reijnders ziet er goed uit.”

Opstelling Oranje: Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Blind; Dumfries, Reijnders, Schouten, Simons, Hartman; Weghorst, Gakpo.