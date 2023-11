Van Dijk sprak met Weghorst over incident met NOS: 'Zat hem hoog'

heeft met gesproken over het incident rondom zijn persoon. De aanvaller van het Nederlands elftal kwam in de clinch te liggen met de NOS, die behoorlijk kritisch was na de zege op Ierland (1-0). Bovendien was hij ook na het ongemakkelijke interview bijzonder boos en daar is intern over gesproken.

“Natuurlijk”, reageerde Van Dijk op de vraag bij de NOS of hij een arm om Weghorst heengeslagen heeft in de afgelopen dagen na de onrust in de mixed zone. “Ja, we hebben er heel veel over gesproken. Maar rondom het team en de staf heerst die negativiteit totaal niet. Ik denk dat het wel duidelijk is dat Wout weet dat hij anders kan reageren.”

“Maar het zat hoog”, vervolgde Van Dijk over zijn collega-international. “Soms zijn we net mensen en soms lopen dingen zoals ze lopen. Het gaat erom hoe wij als groep zijn. Wat er binnenskamers speelt dat moet goed zijn en dat is belangrijk. De geluiden van de buitenkant moeten ons niet kunnen raken.”

Bij Weghorst gebeurde dat wel, maar wat Oranje betreft kan daar dus een streep onder worden gezet en gaat de blik op het EK van komend jaar. “Dáár willen we presteren. Het kan veel beter, dat heeft ook te maken met het constante niveau halen en vastigheden halen. Hopelijk kunnen we dat vanaf maart opbouwen, dat we in juni goed zijn en vaste patronen hebben. En dat we minder blessures krijgen, maar aan de sfeer zal het niet liggen.”