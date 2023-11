Opvallende details over Weghorst: 'Wilde interview niet laten uitzenden, liep halverwege weg'

heeft geprobeerd om het interview met de NOS niet uit te laten zenden. Het gesprek met Arman Avsaroglu liep zaterdagavond ontzettend slecht, omdat de journalist kritisch was na de moeizame zege op Ierland (1-0).

“Het interview is uitgezonden voor twee à drie miljoen mensen”, zei Avsaroglu in de voetbalpodcast van de NOS. Samen met de persvoorlichter van de KNVB kwam de aanvaller na het vraaggesprek verhaal halen. “Hij zei na afloop dat hij wilde dat het interview niet uitgezonden zou worden. Maar daar was hij vijf minuten te laat mee, want het was al uitgezonden. Daarmee erkent hij wel dat er iets niet goed gegaan is.”

Weghorst, die ook al briesend tegenover de interviewer stond, liet zich ook tijdens het interview al gelden tegenover Avsaroglu. “Hij liep midden in het interview een paar keer uit beeld. Dat overkwam mij al eerder in de Nations League, dat hij midden in een vraag wegliep. Dat lijkt me geen normaal gedrag.”

Na het moeizame interview toonde Weghorst later wel beterschap in de mixed zone, zag Maarten Wijffels. “Weghorst heeft zich na zijn uitbarsting later weer herpakt en staat glimmend voor de camera’s van SBS en ESPN te vertellen over de kwalificatie voor het EK”, schreef de journalist over de Nederlandse spits.