Opsteker voor Koeman: beoogde Oranje-spits tijdig hersteld voor Frankrijk en Griekenland

Bondscoach Ronald Koeman kan tóch een beroep doen op spits in de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober). De lange spits ontbrak afgelopen weekend bij zijn club Hoffenheim, maar zal zaterdag zijn rentree maken in het duel met Werder Bremen.

Dat heeft Hoffenheim-trainer Pellegrino Matarazzo donderdag bekendgemaakt. De (onbekende) blessure van Weghorst kwam op een ongelukkig moment voor Koeman en het Nederlands elftal, gezien de blessures waarmee ook Memphis Depay en Cody Gakpo te kampen hebben, als is nog niet uitgesloten dat laatstgenoemde er tóch bij kan zijn tegen de Fransen en/of de Grieken. Her en der gingen zelfs stemmen op om Luuk de Jong terug te halen, maar de man in vorm van PSV sloot eerder deze week al uit dat hij terugkeert uit zijn Oranje-pensioen.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de vorige interlandperiode had Weghorst zowel tegen in het thuisduel met Griekenland (3-1 winst) als het bezoek aan Ierland (1-2 winst) een basisplaats in het Nederlands elftal. In beide gewonnen wedstrijden was hij bovendien trefzeker; het betekenden zijn vijfde en zesde interlandgoal in - tot nu toe - 23 wedstrijden voor Oranje.

Olij en Frimpong

Komende vrijdag maakt Koeman zijn definitieve selectie bekend. In zijn 29-koppige voorselectie zat één debutant: Sparta-doelman Nick Olij. Daarnaast maakt ook Jeremie Frimpong, die de vorige interlandperiode nog werd gepasseerd vanwege zijn weigering om uit te komen voor Jong Oranje, deel uit van de voorlopige groep. De wingback van Bayer Leverkusen zat al meermaals bij de A-selectie, maar wacht nog altijd op zijn eerste speelminuten in Oranje.