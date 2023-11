NOS kreeg het aan de stok met woedende Weghorst na interview: 'KNVB moest hem weghalen'

was na het interview bij de NOS boos op Arman Avsaroglu. De journalist stelde enkele kritische vragen aan de matchwinner over het moeizame spel van het Nederlands elftal tegen Ierland en dat was duidelijk tegen het zere been van de aanvaller. Ook toen het interview was afgelopen, ging het gesteggel nog even door. De spits moest uiteindelijk door de KNVB zelfs worden weggehaald.

Dat doet Avsaroglu uit de doeken in de voetbalpodcast van de NOS. Na het ietwat ongemakkelijke interview sprak de journalist nog even na met Weghorst. “Over hoe alles was verlopen. Ik kreeg te horen dat ik precies zou hebben wat ik wilde. Ik hoop toch echt dat Weghorst weet dat we hier niet op uit zijn”, vertelde Avsaroglu.

“We willen gewoon een gesprek voeren met iemand en zijn helemaal niet uit op een confrontatie of conflict. Dat denkt hij écht, maar wij zoeken het niet op. Dat is vooral voor hemzelf heel erg jammer”, meende de journalist van de NOS, die toen de camera’s al uit waren het dus min of meer aan de stok had met Weghorst.

“Ik deed wel wat stapjes achteruit, ja. Uiteindelijk moest de KNVB er aan te pas komen om Wout Weghorst maar even weg te halen. Dat was wel apart, ja”, aldus de Avsaroglu, die sowieso niet helemaal snapte waarom de stemming bij Oranje zo anders was dan bij de meeste mensen in het land, die het voetbal niet om aan te zien vonden.

“Kritiek mag je niet hebben van Wout Weghorst. Dan word je direct uitgekafferd. Want hoe haal je het in je hoofd om negatief te zijn over een wedstrijd waarin Nederland zich heeft geplaatst voor het Europees kampioenschap?”, maakte Avsaroglu er bijna een dolletje van. Ook Virgil van Dijk gaf aan dat hij niets wilde wegnemen van het goede gevoel dat er heerste in de groep. “Dat vond ik wel apart, hoe de spelers deze avond hebben beleefd.”