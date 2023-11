Weghorst kan vraag van de NOS niet geloven, Van Hooijdonk geeft hem een draai om de oren

verscheen getergd voor de camera na de overwinning van Nederland op Ierland. De spits van het Nederlands elftal, die er met zijn doelpunt voor zorgde dat Oranje naar het EK gaat, kon een vraag van de NOS niet geloven.

“Ik vraag me af wat jouw verklaring is waarom het vandaag misschien wat moeilijker ging dan je wellicht had gehoopt”, luidde de vraag van NOS-journalist Arman Avsaroglu. Weghorst reageerde: “Dat is wat je belangrijk vindt op dit moment?” Avsaroglu antwoordde: “Ik vind het belangrijk dat jullie je plaatsen voor een toernooi, maar ik ben ook journalist.”

Weghorst stelde dat het gaat om de plaatsing voor het EK. “Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat hebben we fantastisch gedaan. Dat het beter moet en beter kan, absoluut. Maar je begint al meteen in je tweede vraag over dat het een moeilijke wedstrijd was.” Avsaroglu vond dat hij daarmee ‘niets geks’ zei.

Weghorst antwoordde: “Daar wil ik helemaal niet naartoe. Ik wil helemaal niet naar een interview toe dat deze kant op gaat. Ik denk dat iedereen voelt dat het bij vlagen moeizaam gaat en niet voldoende is. Alleen snap ik nooit zo goed en vind ik het jammer dat je altijd daar direct naartoe moet, dat je die vraag als tweede stelt in een interview. Dat vind ik jammer.”

In de studio van de NOS kreeg Weghorst een draai om de oren van Pierre van Hooijdonk. “Wout moet ook even met beide benen op de grond gezet worden”, vindt de oud-spits. “Hij maakt een fantastische goal, maar dit is de tweede keer dat we naar een verongelijkt interview zitten te kijken met Weghorst waarin een hele normale vraag gesteld wordt”, doelde Van Hooijdonk op een eerder interview van Weghorst in september. “Diezelfde vraag stelde je ook aan ons. Wij geven daar antwoord op. Waarom kan Weghorst dat niet? Er is geen enkele reden om zo te reageren.”

Ook Rafael van der Vaart: vindt de vraag van de journalist niet onder de gordel. “Je zag hem na zijn doelpunt ook een gebaar maken richting het publiek, of naar ons. Er wordt natuurlijk om Luuk de Jong geroepen. Ik denk dat hij daar gewoon heel erg mee zit. Hoe vaak hebben we wel niet gezegd dat het fantastisch is wat hij allemaal uit zijn carrière haalt? Maar het was vandaag geen topwedstrijd. Dan mag je die vraag stellen. Dan reageert hij zo. Jongen, je hebt een wereldgoal gemaakt!”