Wout Weghorst was niet blij om te horen dat hij zondag vanaf de bank zou beginnen tegen Ierland. De spits maakte donderdag tegen Griekenland (3-0) weliswaar een doelpunt, maar moest toch plaatsmaken voor Donyell Malen tegen Ierland. Als invaller maakte Weghorst het winnende doelpunt in de tweede helft (1-2).

"Voor ons was dit een heel belangrijke week. We wisten wat ons te doen stond: we wilden zes punten pakken. Dat is ons gelukt", aldus Weghorst, die eerlijk en kort antwoord gaf op diverse vragen die Jeroen Stekelenburg stelde. Zat hij zich te verbijten in de eerste helft? "Ja." Wilde hij erin? "Ja." Snapte hij zijn rol als wisselspeler? "Nee."

Artikel gaat verder onder video

'Boos' is volgens Weghorst niet het juiste woord. "Je doet het als team en als elftal. Ik hoorde het vanochtend en ik was verrast, ja." Na doorvragen over zijn emoties zegt Weghorst: "Ja, ik geef net aan dat ik het vervelend vond en dat ik ervan baal." Was er ook sprake van meer bewijsdrang? "Nee."

Stekelenburg stipt aan dat Weghorst belangrijk is geweest deze week. Hoe kijkt de spits daarop terug? "Ja, hetzelfde." Geïrriteerd is hij naar eigen zeggen niet. "Ik weet dat je dat graag van me wilt horen. Natuurlijk ben je niet achterlijk. Je ziet alles, leest en hoort alles. Alle geluiden, daar ontkom je haast niet meer aan. Maar zoals jij zegt, ben ik deze week heel belangrijk geweest voor het Nederlands elftal en dat maakt me ontzettend trots."

NOS-analist Rafael van der Vaart vindt het een 'heel raar interview'. "Hij begon met 'ja' en 'nee', hij was zichtbaar geïrriteerd dat hij niet mocht spelen." Van Pierre van Hooijdonk krijgt Weghorst bijval: "Ik denk dat ik weet wat er speelt bij hem: de constante twijfel over het type spits bij Oranje, dat hij misschien niet goed genoeg kan voetballen. Maar hij levert wel altijd."