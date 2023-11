Van Gangelen en Kraay junior vol ongeloof na woorden van Van Dijk over Gibraltar

heeft na de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Ierland (1-0 zege) voor verbazing gezorgd met zijn analyse over Gibraltar, aanstaande dinsdag de laatste tegenstander van Oranje in de EK-kwalificatiecampagne.

Oranje is na de zege van zaterdagavond op Ierland reeds zeker van kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Duitsland. De ontmoeting van komende met Gibraltar is er dus één om des keizers baard. Verslaggever Pascal Kamperman van ESPN vraagt Van Dijk of hij dan nog van de partij zal zijn. “Ik zou heel graag willen spelen, ja”, repliceert de aanvoerder van Oranje.

“De wedstrijd wordt gespeeld in Portugal (in het Estádio Algarve, red.), dus het zal lekker weer zijn. Goede tegenstander. En hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken. Ik hoop dat de trainer me opstelt”, aldus Van Dijk.

Vervolgens wordt er geschakeld met de studio van ESPN, waar Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior verbaasd en enigszins lachend reageren op het interview van Van Dijk. “Ja, goede ploeg: Gibraltar”, reageert Van Gangelen cynisch. “Zei hij nou echt dat het een goede tegenstander is?”, vraagt Kraay junior zich hardop af. Van Gangelen: “Ja, dat zei hij echt.”

Gibraltar staat na zeven duels puntloos onderaan in Groep B van de EK-kwalificatiecampagne. Zaterdagavond verloor het land met liefst 14-0 op bezoek bij Frankrijk.