Van Gangelen en Perez worden het niet met elkaar eens: 'Wees nou niet zo cynisch'

Kenneth Perez wil niet te veel waarde hechten aan het doelpunt van Ajax-aanvaller in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. De Engelsman kwam afgelopen zomer over van Middlesbrough en het feit dat hij zich vorig seizoen kroonde tot topscorer van het Championship zorgde voor hoge verwachtingen. Donderdagavond was hij eindelijk voor het eerst trefzeker voor Ajax. Perez vindt het echter te makkelijk om te zeggen dat hij nu ‘los’ is.

Jan Joost van Gangelen haalde in de mixed-zone van de Johan Cruijff ArenA het interview van Steven Berghuis na afloop van het treffen tussen Ajax en FC Volendam aan. De aanvaller gaf aan dat hij vooral blij was voor Akpom. Die woorden herhaalde Van Gangelen in gesprek met Perez. “Het is een jongen die komt ergens terecht en heeft geen idee”, voegde de presentator van ESPN er zelf nog aan toe. Van Gangelen lijkt daarmee aan te willen geven dat Akpom nu los zou kunnen zijn, maar Perez doet er niet aan mee. “Denk je nou… Oké, hij scoort dan hier. Ben je dan los?”, vroeg de Deen aan zijn collega.

Artikel gaat verder onder video

“Het is toch in een volle ArenA, Kenneth. Wees nou niet zo cynisch. Het is toch leuk voor die jongen?”, reageerde Van Gangelen. “Cynisch? Het is een constatering. Jij denkt dus dat als iemand even een goal maakt, dat hij er meteen doorheen is? Hij krijgt daarna een kans, gaat om de keeper heen, heeft een leeg doel voor zich maar schiet de bal tegen de paal. Dan weet je toch niet zeker dat dit kwaliteit is voor de komende wedstrijden”, aldus Perez. “Hij komt ergens vandaan en dan zoek je elk klein dingetje om iets te vinden.”