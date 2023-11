Van Gangelen ziet groot gemis bij Feyenoord: 'Waarom vraag je die nu?'

Jan Joost van Gangelen denkt dat de afwezigheid van Marino Pusic bij Feyenoord best wat consequenties heeft. De presentator bracht woensdagavond bij Voetbalpraat ter sprake of er een verband kan zijn tussen de recente nederlagen van de Rotterdammers en het vertrek van de assistent-coach van trainer Arne Slot.

“Pusic is weg. Wat gebeurt er dan met Slot? Wat heb je dan niet meer?”, bracht Van Gangelen ter tafel. “Zoals ik het kon lezen, was hij echt zijn vertrouwensman. Zijn rechterhand. In adviezen en manier van spelen”, begon Mario Been zijn antwoord in de voetbaltalkshow van ESPN.

“Ze overlegden heel veel. Als hij weg gaat, moet dat opgevuld worden door anderen. Hulshoff zit er, De Wolf zit”, vond Been. “Maar om dat nou aan te geven als de missing link waardoor Feyenoord niet wint, dat gaat te ver. Maar als jij iemand naast je hebt met wie je al 4,5 jaar werkt, is dat best een aderlating. Aan de andere kant acht ik Slot in staat om dat zelf op te lossen. Aan het spel is het vertrek in elk geval niet te zien.”

Kees Kwakman weet dat Pusic ook belangrijk was in het maken van bepaalde schema's, maar sluit zich grotendeels aan bij de woorden van Been. “Hulshoff heeft hij ook waarmee hij al heel lang teruggaat”, counterde Kwakman. “Maar volgens mij is Hulshoff heel goed op het veld. En voor mijn gevoel is Pusic iemand die er dan naast staat. Ook een grote kerel”, reageerde Van Gangelen.

“Maar waarom vraag je die nu?”, vroeg Been daarop. “Omdat kijkers erover beginnen en ik ben zelf ook wel benieuwd naar het gemis van zoiets”, verdedigde Van Gangelen. “Er gaan een stukje kwaliteit weg, anders haalt Shakhtar zo’n man ook niet binnen. Dat moet vervangen worden, maar Hulshoff kan het tot die tijd ook prima opvangen”, vond Been.