Van Hanegem begint na Almere City - Ajax over opvallend interview: 'Misschien iets meer naar jezelf kijken'

Willem van Hanegem is kritisch op . De middenvelder leek Ajax zondagmiddag op bezoek bij Almere City de volle buit te bezorgen, maar groeide in de blessuretijd uit tot schlemiel bij de Amsterdammers. Tahirovic veroorzaakte een strafschop en zag Almere City vanaf de stip langszij komen. Van Hanegem is niet vergeten dat de zomeraankoop er een paar weken geleden als de kippen bij was om zijn mening te geven over het vertrek van Maurice Steijn.

Tahirovic was afgelopen zomer de eerste grote aankoop van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. De Duitser verbaasde in eerste instantie vriend en vijand door Branco van den Boomen transfervrij naar Amsterdam te halen en een paar weken later flink wat geld uit te geven voor de komst van Tahirovic. De middenvelder toonde zich tijdens de voorbereiding van een goede kant en kon in eerste instantie rekenen op een basisplaats in de ploeg van Steijn. Tahirovic verdween echter op een gegeven moment uit de basis en in de minuten die hij kreeg, kon hij niet echt bekoren.

De Bosniër mocht vorige maand op bezoek bij FC Utrecht weer eens beginnen, maar zakte evenals zijn ploeggenoten door het ijs. Een dag later was Steijn vertrokken bij Ajax en in de aanloop naar het uitduel met Brighton & Hove Albion stak Tahirovic zijn mening daarover niet onder stoelen of banken. “Ik heb het idee dat een verandering echt nodig was. We hebben zeven of acht duels niet gewonnen, dus de verandering was echt nodig. Ik voelde op de training dat er meer positiviteit in de groep zat”, zei de middenvelder voor de camera van ESPN.

Waar Tahirovic op bezoek bij Brighton & Hove Albion nog een basisplaats had, moest hij in de afgelopen wedstrijden genoegen nemen met een reserverol. Hij kwam zondagmiddag op bezoek bij Almere City bij de start van de tweede helft als invaller binnen de lijnen en leek Ajax naar de overwinning te schieten, maar veroorzaakte diep in de blessuretijd dus een strafschop. “Tahirovic was niet bijster slim met zijn tackle in blessuretijd tegen Almere City, dat is wel duidelijk”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Dezelfde Tahirovic die direct na het ontslag van Steijn bij Ajax achter de tafel plaatsnam om de pers te vertellen dat het allemaal veel beter zou gaan nu Steijn er niet meer was.”

Sinds het vertrek van Steijn verloor Ajax tweemaal van Brighton & Hove Albion, bij PSV en speelde het gelijk tegen Almere City. De ploeg van interim-hoofdtrainer John van ’t Schip hoopte met de overwinningen in de wedstrijden tegen FC Volendam en sc Heerenveen de weg omhoog te hebben ingezet, maar liep mede door de actie van Tahirovic in Almere tegen duur puntenverlies aan. “Misschien toch iets meer naar jezelf kijken in dat soort situaties, denk ik dan”, stelt Van Hanegem. “Want dit soort domme dingen kost Ajax twee punten en ik heb het idee dat ze daar wel wat punten kunnen gebruiken.”