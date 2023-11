Van Hanegem kijkt met verbazing naar Ajax: ‘Alsof de nieuwe Roberto Carlos was opgestaan’

Ajax haalde weliswaar zes punten uit de eerste twee duels onder leiding van John van ’t Schip, maar de thuiswedstrijden tegen FC Volendam en sc Heerenveen hebben aangetoond dat er nog veel werk aan de winkel is. Willem van Hanegem verbaast zich dan ook over het feit hoe het Ajax-publiek reageerde op de optredens van Ar’jany Martha en .

Van ’t Schip verbaasde vriend en vijand door in zijn eerste opstelling als interim-hoofdtrainer van Ajax een plekje in te ruimen voor Martha. De van nature rechtsbuiten maakte in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam zijn debuut als linkervleugelverdediger. Als dat maar goed gaat, dachten veel Ajax-fans voorafgaand aan de aftrap. De jonge Martha maakte echter een prima indruk en verscheen een paar dagen later tegen sc Heerenveen opnieuw aan de aftrap.

De keuze voor Martha pakt vooralsnog dus prima uit en ook voor Van den Boomen is de trainerswissel in Amsterdam goed geweest. De middenvelder oogstte na de wedstrijd tegen sc Heerenveen veel lof dankzij onder meer zijn schitterende assist voor de 2-0 van Brian Brobbey. Maar Van Hanegem wil niet al te hard van stapel lopen. Het clubicoon van Feyenoord sprak afgelopen vrijdag al zijn walging uit over de vele aandacht die Ajax krijgt en trapt in zijn column in het Algemeen Dagblad wederom op de rem.

“Van ’t Schip doet logische dingen, heeft een beetje mazzel en dan kan het zo maar weer snel omhooggaan. Ajax valt af en toe aan, maar gooit niet alles open. Al geven ze wel kansen weg”, zegt Van Hanegem. “Waar ze wel mee moeten oppassen daar: een leuke voorzet of een mooie passeerbeweging, het is allemaal best normaal als je in de top speelt, hè.” Daarmee doelt Van Hanegem op de acties waarmee Martha het publiek op de banken kreeg én de assist van Van den Boomen. “De jonge Martha debuteerde leuk tegen Volendam, maar het leek wel of de nieuwe Roberto Carlos was opgestaan.”

Ook wat Van den Boomen betreft houdt De Kromme een slag om de arm. De middenvelder maakte in de afgelopen transferwindow transfervrij de overstap van Toulouse naar Ajax en was gedurende de voorbereiding op dit seizoen een zeldzaam lichtpuntje in Amsterdam, maar verloor na de eerste twee competitieduels zijn basisplaats. Dat is Van Hanegem niet vergeten. “Bij Van den Boomen gilden ze daar in Amsterdam in de voorbereiding ook hoe geweldig hij wel niet was. Daarna zagen we een paar maanden wat hij allemaal niet beheerst, maar nu beginnen ze weer van vooraf aan omdat hij een leuke voorzet gaf. Bij Ajax vonden ze dat soort ballen vroeger doodnormaal en zag je het vier keer per wedstrijd. Zo bijzonder is het ook allemaal niet.”