Van Hanegem ontkracht hardnekking misverstand rond overleden Geels: 'Dat is dus volstrekte onzin'

Willem van Hanegem heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad stilgestaan bij het overlijden van zijn voormalig ploeggenoot Ruud Geels. Daarbij ontkracht hij direct een hardnekkig verhaal dat in de media rondgaat over de man die zaterdag op 75-jarige leeftijd zijn laatste adem uitblies.

Geels mag met recht een absolute topspits genoemd worden. In 393 wedstrijden in de Eredivisie scoorde hij liefst 265 keer. Daarmee is de oud-speler van Telstar, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Ajax, Sparta, PSV en NAC Breda nog altijd tweede op de all time topscorerslijst achter PSV-icoon Willy van der Kuijlen, die liefst 311 keer het net liet bollen.

Van Hanegem schrijft dat Geels zijn laatste levensfase, waarin hij kampte met de ziekte van Alzheimer, op nog geen tien minuten rijden van zijn woning doorbracht, en dat hij zijn voormalig ploeggenoot recent nog bezocht heeft. "Nu hij is overleden gaat het weer veel over 1974 en dat hij toen niet serieus werd genomen op het WK", aldus het Feyenoord-icoon. Geels zat op de WK-eindronde in West-Duitsland wel bij de selectie, maar speelde uiteindelijk geen minuut. Maar dat hij niet serieus werd genomen, dat klopt volgens Van Hanegem van geen kant: "Dat is dus volstrekte onzin."

Geels zou juist hoog in aanzien hebben gestaan bij de rest van de selectie van bondscoach Rinus Michels: "Alle ploeggenoten zagen hoe goed Geels was, dat weet ik zeker", schrijft De Kromme. Hij wijt de reserverol van Geels dan ook aan de kwaliteiten van de concurrentie: "Dat hij toen in Duitsland helemaal niet speelde, dat kan. We hadden al een aardige spits", doelt hij op de aanwezigheid van de legendarische Johan Cruijff, die in West-Duitsland de voorhoede vormde met John Rep en Rob Rensenbrink.