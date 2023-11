Van Hanegem verbaast zich over verkiezing na Excelsior - Feyenoord

had zaterdag met een hattrick een enorm aandeel in de overwinning van Feyenoord op Excelsior en werd daarom verkozen tot Man of the Match, maar Willem van Hanegem vond de spits zeker niet de beste op het veld. Volgens De Kromme stelt drie keer scoren tegen de stadsgenoot niet zoveel voor.

Hoe gek het ook mag klinken, maar Giménez was dringend toe aan een doelpunt. De Mexicaan maakte er tot zaterdag weliswaar al dertien in de Eredivisie en twee in de Champions League, maar zijn laatste treffer dateerde van 25 oktober in de thuiswedstrijd tegen Lazio. Giménez slaagde er vervolgens niet in te scoren tegen achtereenvolgens FC Twente, RKC Waalwijk, Lazio (uit) en AZ. Op bezoek bij Excelsior was hij - hoewel hij ook zeker een flink aantal kansen om zeep hielp - ouderwets op dreef.

Artikel gaat verder onder video

Maar Van Hanegem hecht niet zoveel waarde aan diens hattrick. “Het zal allemaal beter moeten dan in de derby tegen Excelsior. Het niveau bij de tegenstander gaat dinsdag opeens met vijftien klassen omhoog”, blikt het clubicoon in zijn column in het Algemeen Dagblad vooruit op de kraker tegen Atlético Madrid. “Giménez maakte een mooie openingstreffer, kreeg zijn tweede doelpunt op een presenteerblaadje van Yankubu Minteh en zijn derde treffer kwam er omdat Sven Nieuwpoort de bal van richting veranderde. Daarnaast liet hij kansen liggen die nauwelijks te missen waren. Toch noemen ze hem dan de man van de wedstrijd. Waarom? Dat was hij helemaal niet.”

Van Hanegem denkt dat de stand-in van Giménez, Ayase Ueda, eveneens op schot was geweest in de Eredivisie al hij daarvoor de kans had gehad. De Japanner maakte afgelopen zomer de overstap van Cercle Brugge naar Feyenoord, maar moet het vooralsnog doen met vooral (korte) invalbeurten. “Drie keer scoren tegen Excelsior, dat de ene aanval na de andere aanval moest zien af te slaan, dat was niet moeilijk. Ik denk dat de Japanner Ueda op de bank ook weleens denkt: Slot, als je mij daar nu ook eens een paar keer neerzet en graag iets langer dan vijf minuten, sta ik ook zo in de top van het topscorersklassement”, stelt Van Hanegem.

De Kromme is benieuwd wat Giménez dinsdag kan tegen Atlético Madrid. De topschutter moest het eerste treffen met de Spanjaarden nog missen wegens een schorsing. “Atlético is voor Giménez een mooie test. Ik kijk uit naar de wedstrijd. Griezmann op de Nederlandse velden is sowieso een mooi vooruitzicht. Die gozer staat altijd vrij, hoe druk het ook is.”