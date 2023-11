Van Hanegem ziet Feyenoord-sterkhouder rare dingen doen: 'Dan denk ik: dat heb je helemaal niet nodig'

Willem van Hanegem is niet te spreken over de manier waarop Feyenoord-verdediger de laatste weken voor de dag komt. De Slowaak maakte vorig jaar de overstap naar De Kuip en had in zijn eerste seizoen meteen een belangrijk aandeel in de landstitel, maar Van Hanegem is van mening dat hij al een tijdje niet meer het niveau haalt dat hij eerst wel wist aan te tikken. Volgens De Kromme moet Hancko snel weer ‘normaal’ doen, want dan behoort hij op zijn positie tot ‘een van de beste spelers van Europa’.

Feyenoord werd de afgelopen weken overladen met complimenten. De ploeg van trainer Arne Slot was met twee punten uit de eerste twee wedstrijden teleurstellend gestart in de Eredivisie, maar herpakte zich vervolgens en speelde de ene na de andere tegenstander op een hoopje. Ook in de Champions League haalde de regerend kampioen van Nederland een hoog niveau. Maar het elftal van Slot heeft de laatste wedstrijden moeite om dat niveau aan te tikken. Het verloor van FC Twente, won heel moeizaam bij RKC Waalwijk en ging dinsdagavond onderuit tegen Lazio.

Ook Hancko, lange tijd elke wedstrijd wel goed voor minstens een zesje, worstelt met zijn vorm. Dat vindt Van Hanegem althans. “We hebben het er al een paar keer over gehad, maar een aantal spelers haalt niet meer het niveau van een paar weken geleden. Hancko vind ik al een paar wedstrijden lang niet meer zo goed”, zegt Van Hanegem in de Willem&Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. “Dat je niet altijd goed kan spelen, begrijp ik. Normaal speelde hij heel goed, maar nu heeft hij iets van dat hij ook graag doelpunten wil maken. Dan denk ik: dat heb je helemaal niet nodig. Laat anderen nou doen waar zij goed in zijn en jij moet doen waar je heel goed in bent, dan ben je één van de beste spelers van Europa”, aldus de voormalig Oranje-international over Hancko.