Van Hecke keek vol verbazing naar 'countervoetbal' van Ajax; 'Ik heb ze nog nooit zo gezien'

Jan Paul Van Hecke heeft zich verbaasd over de manier waarop Ajax twee weken geleden voor de dag kwam tegen Brighton & Hove Albion. De Amsterdammers speelden, ondanks de 2-0 nederlaag, zeer verdedigend en dat was iets wat de Nederlandse centrumverdediger nooit eerder had gezien.

"Zelf ken je Ajax en ik heb eigenlijk, sinds ik klein ben, Ajax nog nooit zo diep zien verdedigen", geeft Van Hecke toe in een interview met Veronica in aanloop naar het duel met de Amsterdammers in de Europa League: "Met z'n allen achter de bal en een beetje countervoetbal spelen. Dat is niet wat je gewend bent, dus dat verbaasde mij wel een beetje. Dat gaat morgen wel wat anders zijn. Wij verwachten niet dat ze in de Johan Cruijff ArenA zover naar achteren gaan spelen, Ik ben wel benieuwd", zegt Van Hecke.

De Zeeuwse verdediger kwam in het verleden uit voor NAC Breda, maar ook voor SC Heerenveen. Zijn oud-werkgever nam het zondag op tegen Ajax en die wedstrijd heeft Van Hecke bekeken: "Ik vond wel dat je verbetering zag met de nieuwe trainer. Er is meer vertrouwen, maar je zag aan de andere kant ook dat er veel mogelijkheden lagen voor Heerenveen en ik verwacht morgen voor ons ook", besluit de 23-jarige voetballer.