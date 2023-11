Van Schaik over Dost: 'De reanimatie heeft hem gered, dat heeft hij zelf ook aangegeven'

Algemeen directeur Wilco van Schaik heeft zondagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd tussen NEC en FC Volendam een update gegeven over de situatie van spits . Vorige week zondag schrok de voetbalwereld toen Dost uit het niets onderuit ging in de wedstrijd tegen AZ. Gebleken is dat de voetballer een ontstoken hartspier heeft.

In gesprek met verslaggever Joep Schreuder van de NOS blikt Van Schaik terug op de zware week voor NEC en de laatste ontwikkelingen rondom Dost: "Het gaat beter, maar natuurlijk heeft hij heel veel angst", geeft de algemeen directeur aan. "Woensdag heeft hij op een heel mooie en goede manier uitgelegd aan de groep wat hij heeft. Dit moet herstellen met rust. Hij ligt nog in het ziekenhuis en moet de wedstrijd van vandaag dus weer op de televisie volgen."

Artikel gaat verder onder video

Duidelijk is wel dat de reanimatie de spits van NEC een week geleden heeft gered: "Bas heeft ook zelf aangegeven dat de reanimatie hem heeft gered", zegt Van Schaik, die opnieuw lovend was over het optreden van de medici van zowel NEC als AZ. De algemeen directeur van de Nijmegenaren ziet dat er geleerd is van het verleden en dat een voetbalstadion, hoe gek het ook klinkt, een van de veiligste plekken is om zoiets te overkomen.

Veel voetbalsupporters en mensen bij NEC zullen met de vraag in het hoofd zitten of Dost ooit nog kan voetballen. Voor Van Schaik is dat momenteel lastig te zeggen: "Dat is de vraag, maar het heeft nu ook niet de grootste prioriteit. Voetballen en trainen zit bij Bas echt heel diep. Hij is pas heel kort bij NEC, maar maakt heel veel indruk op iedereen. Zijn carrière is geweldig, maar het is een heel normale jongen. Alle gebeurtenissen deze week hebben me wel geraakt", besluit hij.