Van 't Schip benoemt opmerkelijk feitje over scheidsrechter Sozza: 'Hij stond onder hoogspanning'

John van ’t Schip houdt gemengde gevoelens over aan de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Ajax (4-3) in de Europa League. De trainer van Ajax zag zijn ploeg een ‘goede wedstrijd’ spelen en lijkt te balen van enkele arbitrale beslissingen.

“Ik vind dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld als team. Het is natuurlijk een heksenketel hier”, zegt Van ’t Schip bij Veronica. “Als je ziet hoe we terugkomen, zelfs met tien man, en ‘m ook nog kunnen winnen door een goede voorzet van Gaaei bij een 3-3 stand… We krijgen dubieuze goals tegen. Twee penalty’s. De eerste was heel licht. De scheidsrechter maakte volgens mij zijn Europese debuut, dus die stond misschien ook een beetje onder hoogspanning. Er zat in ieder geval meer in.”

“We zijn natuurlijk teleurgesteld dat we uitgeschakeld zijn in de Europa League. Maar als we thuis van AEK winnen, gaan we in ieder geval verder in Europa. Dat is het doel”, aldus Van ’t Schip, die het dan zonder Steven Berghuis zal moeten stellen. De middenvelder pakte een rode kaart voor een overtreding op Joaquín Correa. “Steve maakt een sliding en raakt de bal. Als je zes keer naar zo’n actie kijkt, wordt het steeds erger. Dan veranderen ze ‘m van geel naar rood. Ze hebben het bekeken, wij moeten verder. Hij wilde een voortrekkersrol op zich nemen en dat heeft hij gedaan met twee assists. Dan is het ongelukkig dat zoiets gebeurt.“

Olympique Marseille won de wedstrijd door een late strafschop. Keeper Diant Ramaj beging aan de achterlijn met een uitgestoken hand een overtreding op Ismaïla Sarr, oordeelde arbiter Simone Sozza. “Wel of geen penalty… Hij laat de bal los, dat is duidelijk. Ik begreep dat het erg licht was, maar ik moet het nog terugzien.”