Van 't Schip grijpt keihard in met drie wissels, Ajax-fans missen een naam: 'Hoe kan hij blijven staan!?'

Ajax-trainer John van 't Schip heeft in de rust van het duel tussen Almere City en Ajax hard ingegrepen. De oefenmeester van de Amsterdammers voerde na 45 minuten maar liefst drie wijzigingen door in zijn opstelling. Georges Mikautadze, die verrassend zijn opwachting in de basis maakte, kon na een helft weer douchen.

Ajax kwam in de eerste helft tegen Almere City niet goed voor de dat zal ook de conclusie van Van 't Schip zijn geweest. Met zijn drie wissels in de rust gaf hij duidelijk het signaal af dat het beter moet. Steven Berghuis, Borne Sosa en Mikautadze bleven in het Yanmar Stadion achter in de kleedkamer. Carlos Forbs, Benjamin Tahirović en Anton Gaaei waren hun vervangers. Op sociale media zorgen de wissels van Van 't Schip voor wisselende reacties. Niet elke Ajax-supporter is het er mee eens dat Mikautadze het 'slechts' 45 minuten mocht laten zien, terwijl er ook om een wissel van Kenneth Taylor wordt gevraagd.

