Van 't Schip houdt donderspeech in Ajax-kleedkamer: 'Tegen kwalitatief betere ploeg een heel groot probleem'

Hoewel Ajax zaterdagavond tegen Vitesse de grootste zege van het seizoen boekte, was trainer John van 't Schip halverwege het duel met de hekkensluiter in de Eredivisie helemaal niet tevreden over het spel van zijn elftal. Aanvoerder zegt na de wedstrijd dat de Ajacieden er in de rust 'van langs kregen' van de oefenmeester, die zelf uitlegt wat er in zijn ogen verkeerd ging.

Door vroege treffers van Jorrel Hato en Kristian Hlynsson nam Ajax al in het eerste kwartier een comfortabele 2-0 voorsprong tegen de Arnhemmers. Voor de camera's van ESPN zegt captain Bergwijn na de wedstrijd: "In de rust kregen we er nog wel van langs van de trainer, omdat we er niet kort genoeg op zaten in de omschakeling. Daardoor kreeg Vitesse nog wel een aantal mogelijkheden. Als Vitesse er een inschiet dan wordt het toch wel een andere wedstrijd."

Van 't Schip beaamt de woorden van zijn aanvoerder en legt de vinger op de zere plek: "Ik was ook niet tevreden. Niet over aan de bal, maar meer als we de bal niet hadden. Dat we zo snel mogelijk de bal wilden terugveroveren, als dat niet gebeurt dan moet de achterhoede naar achteren en krijg je weer dat het lang wordt. Dan kan zelfs een Vitesse, dat in zwaar weer verkeert, er redelijk doorheen spelen. Als je dat tegen een kwalitatief betere ploeg doet, dan heb je gewoon een heel groot probleem."

De uitbarsting van Van 't Schip sorteerde effect. Ajax kwam in het tweede bedrijf niet meer in de problemen en nam in het eerste kwartier na rust verder afstand van de bezoekers, door een eigen doelpunt van Dominik Oroz en een treffer van spits Chuba Akpom, die bij absentie van Brian Brobbey in de basis begon. Kenneth Taylor zorgde halverwege de tweede helft voor het slotakkoord: 5-0. Bergwijn: "Aan de tweede helft beginnen we wél goed en scherp en dan wordt het al snel 3-0, dan ga je eroverheen."