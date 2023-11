Van 't Schip sluit vertrek basisspeler niet uit: 'Als er een megabod komt, weet je hoe het werkt'

heeft naar eigen zeggen nog niets gehoord over een transfer naar Saudi-Arabië. De aanvaller van Ajax wordt in verband gebracht met Al-Ettifaq, dat zich al bij hem gemeld zou hebben. Na de 5-0 zege op Vitesse wordt zowel Bergwijn als zijn trainer John van ’t Schip gevraagd naar de ontwikkelingen rondom de aanvoerder.

"Ik heb er zelf niets over gehoord. Ik denk dat je dan bij m’n zaakwaarnemer moet zijn”, reageert Bergwijn bij ESPN. “Natuurlijk spreek ik m’n zaakwaarnemer ook weleens, maar je moet wat dat betreft bij hem zijn.” Bergwijn krijgt vervolgens de vraag of hij een winters vertrek uitsluit. “In de voetballerij moet je nooit iets uitsluiten, maar mijn focus is op Ajax en dat weet iedereen hier. Ik ben gelukkig hier, heb mijn familie en kinderen hier, dat is voor mij het belangrijkst.”

Van ’t Schip wordt gevraagd of hij voor een vertrek van Bergwijn kan liggen. “Daar kunnen we makkelijk voor gaan liggen. Maar of het helpt, weet ik niet”, lacht hij. “We moeten proberen dit elftal zo goed mogelijk bij elkaar te houden en te versterken. Ik heb er nog niets van gehoord. Als het echt concreet wordt, hoor ik het wel. Maar ik ga ervan uit dat Stevie bij ons is tot het einde van het seizoen.”

Net als Bergwijn weet ook Van ’t Schip dat een transfer niet volledig uit te sluiten is. “Mocht er een gigantisch bod komen, dan weten we hoe het werkt in het voetbal. Maar daar ga ik niet van uit. Ik heb liever dat hij blijft en dat we extra versterkingen kunnen halen, dan dat hij weggaat.”