Van 't Schip tast nog in het duister: 'Dan zullen ze misschien beslissen dat hij geopereerd moet worden'

John van ’t Schip durft nog niet te zeggen wanneer weer in actie kan komen bij Ajax. De middenvelder had in de eerste twee wedstrijden onder Van ’t Schip een basisplaats en was acht dagen geleden met een assist nog belangrijk in het thuisduel met sc Heerenveen, maar moest de daaropvolgende ontmoetingen met Brighton & Hove Albion en Almere City aan zich voorbij laten gaan. Van ’t Schip hoopt dat het snel beter gaat, anders moet Van den Boomen misschien wel geopereerd worden.

Van den Boomen maakte na afgelopen seizoen transfervrij de overstap van Toulouse naar Ajax en was tijdens de voorbereiding een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. Hij slaagde er echter niet in die vorm door te trekken. Van den Boomen verscheen in de eerste twee competitiewedstrijden weliswaar aan de aftrap, maar verdween vervolgens uit het elftal. Na het vertrek van Maurice Steijn mocht de middenvelder van Hedwiges Maduro starten tegen PSV en had Van ’t Schip ook tegen FC Volendam én sc Heerenveen een basisplaats voor hem ingeruimd.

Artikel gaat verder onder video

Van den Boomen was in de eerste twee wedstrijden onder Van ’t Schip een van de dragende krachten bij Ajax, maar moest de duels met Brighton & Hove Albion en Almere City dus laten schieten. Het is nog maar de vraag of hij er in de eerste wedstrijd na de interlandbreak, thuis tegen Vitesse, weer bij is. “Dat weten we nu nog niet. Het is te hopen dat de vocht die hij in zijn knie heeft snel verdwijnt en dan kijken we met belasting in hoeverre hij wat kan doen”, reageerde Van ’t Schip zondag na afloop van Almere City - Ajax op de vraag hoelang Van den Boomen nog uit de roulatie is.

Het vervelendste scenario voor Ajax en Van den Boomen is dat er een operatie aan te pas moet komen. Dat valt volgens Van ’t Schip niet helemaal uit te sluiten. “Als blijkt dat het weer volloopt, dan zullen ze misschien beslissen dat hij geopereerd moet worden. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Eerst gaan we kijken in hoeverre dat op een andere manier kan, het vocht eruit gaat en hij dan weer kan optreden. Als blijkt dat dat lastig wordt, dan is een van de mogelijkheden dat hij eerder geopereerd wordt.”

Het zou ook zomaar kunnen dat Van den Boomen de komende twee weken herstelt en fit genoeg is voor een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. “Het zou kunnen dat hij over twee weken weer in de basis staat. Als blijkt dat het heel snel gaat - hij heeft dit wel vaker gehad - dan zou dat wel kunnen. Alleen als dat niet het geval is en hij krijgt toch een terugslag, dan is er misschien wat anders aan de hand”, besloot Van ’t Schip.

Wanneer is Mannsverk weer inzetbaar?

Naast Van den Boomen was in Almere ook Sivert Mannsverk nog altijd niet van de partij. De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap vanuit zijn thuisland Noorwegen naar Ajax, maar de club heeft nog weinig plezier aan hem kunnen beleven. Mannsverk zakte bij zijn debuut tegen FC Twente door het ijs en raakte niet veel later geblesseerd aan zijn hiel. Volgens Tim van Duijn van Voetbal International ‘hoopt Ajax hem na de interlandbreak weer bij de groep te kunnen halen’. “Maar dan is het nog de vraag hoe lang het duurt voor hij weer fit is. Logisch dat Ajax rustig aan met hem doet. Verwachting is dat het nog even duurt voor hij weer kan spelen”, schrijft Van Duijn op X.