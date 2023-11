Van 't Schip vertelt meer over speech voor Ajax - FC Volendam: 'Ik vond dit een mooi moment'

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft voorafgaand aan het thuisduel met FC Volendam (2-0) van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn spelers te vertellen wat hij de afgelopen weken allemaal heeft meegemaakt. Van ’t Schip verloor onlangs zijn vrouw, maar vertelde pas voor aanvang van de belangrijke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA wat dat allemaal met hem doet.

Ajax nam vorige week maandag afscheid van Maurice Steijn. In de uren na zijn vertrek werd al duidelijk dat Van ’t Schip het roer tijdelijk moest gaan overnemen. Een paar weken ervoor brachten verschillende media al naar buiten dat hij zou terugkeren in de Johan Cruijff ArenA. Voor Van ’t Schip lag een rol in het technisch management in het verschiet, maar vanwege persoonlijke redenen was het nog niet duidelijk wanneer hij zou instappen. Zijn vrouw was ziek en overleed helaas niet lang na het nieuws over zijn aanstaande rentree.

Artikel gaat verder onder video

Van ’t Schip begon afgelopen maandag aan zijn klus in Amsterdam. De eerste dagen stonden volop in het teken van de belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Volendam, maar voor het duel vond Van ’t Schip toch nog een moment om zijn selectie op bijzondere wijze toe te spreken. “Ik heb het er met de jongens eigenlijk niet over gehad gedurende de week. Maar ik vond dit wel een mooi moment, ook naar aanleiding van wat ik zelf heb meegemaakt de afgelopen week”, doelde Van ’t Schip voor de camera van ESPN op zijn rentree bij Ajax. “Wat me heel erg heeft geholpen in waarin ik doorheen ga. Als ik dan zie hoe de jongens reageren, hoe er getraind is en hoe we met elkaar omgaan; daar heb ik heel veel energie van gekregen en dat heeft me geholpen in het proces, met name als ik dan bij de club ben.”

De interim-hoofdtrainer van Ajax vertelt dat het anders is als hij na een werkdag in de auto stapt en weer thuis is. “Dan is dat allemaal gewoon nog hartstikke vers. Niet alleen de jongens, maar alle mensen binnen de club hebben me daarin geweldig opgevangen”, vertelde Van ’t Schip. “Ik heb gezegd dat we niets voor lief moeten nemen. We maken allemaal dingen mee in ons leven, in onze carrière. Dat zijn allemaal dingen die een ieder op zich meemaakt. Maar uiteindelijk moet je voor je familie, de club en fans voetballen. En uiteraard ben je daar in eerste instantie ook voor begonnen, maar als je dat dan allemaal terug kan krijgen én je speelt met je hart, dan krijg je dat ook vaak weer terug van de fans.”

Eerder liet aanvoerder Steven Bergwijn zich al uit over de toespraak van zijn trainer. Die heeft veel indruk op hem gemaakt.