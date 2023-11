Veldwijk over 'onzettend stom' ontslag in Zuid-Korea: 'Was écht niet helemaal lam'

heeft in gesprek met Milan van Dongen en Fresia Cousiño Arias teruggeblikt op zijn ontslag bij het Zuid-Koreaanse Suwon City. De club zette de 32-jarige aanvaller eind september op straat nadat hij bij een alcoholcontrole een te hoog percentage had geblazen en daardoor zelfs door de politie werd opgepakt.

In de eerste berichtgeving kwam nog naar buiten dat Veldwijk met een promillage van 0.8 achter het stuur zou zijn betrapt, maar in de podcast Milan & Fresia parkeren de bus zegt hij dat dat veel lager lag: "Je mag daar 0.0 of 0.02 op hebben", zegt de oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam en FC Groningen. Bij hem zou dat op 0.19 hebben gelegen, volgens Van Dongen 'minder dan één glas'. Veldwijk: "Ik denk over de avond, want ik was eerst uit eten en daarna zijn we nog ergens anders heengegaan. Ik had wel wat meer op, maar ik heb dat geblazen, en ik was ook echt niet helemaal lam, want dan zou ik absoluut die auto niet instappen."

Veldwijk was niet de eerste buitenlandse speler die in Zuid-Korea, waar men zeer strenge regels hanteert qua alcoholgebruik in het verkeer, tegen de lamp liep. "Het was al met twee andere buitenlandse spelers in anderhalf jaar tijd gebeurd, dus we waren op de hoogte. Die jongens waren de vorige dag meteen ontslagen door hun club, wij hebben er zelfs voorlichting over gehad en een presentatie dat het absoluut niet kan. Dus het is ontzettend stom van mezelf geweest."

Veldwijk domineerde de headlines en de social media in Zuid-Korea na zijn aanhouding: "Ik was trending nieuws; BTS (K-popgroep, red.) was nummer één en ik was nummer twee die dag. Het was best wel heftig, ik ben toen ook tien dagen mijn huis niet uit geweest." In tegenstelling tot de eerdere twee overtreders werd hij nog wekenlang door zijn club in het ongewisse gelaten over zijn toekomst, alvorens men alsnog besloot de Nederlander de laan uit te sturen. Veldwijk heeft wel een idee waarom dat zo ging: "Ik had in juli bijna een transfer gemaakt binnen Korea, dus er was een beetje een ding van: Lars heeft dit expres gedaan, hij wil weg." Zo is het echter niet gegaan, bezweert de spits: "Ik ga dat natuurlijk nooit expres doen, nu kan ik waarschijnlijk nooit meer ergens tekenen in Korea, dus die logica klopt niet."