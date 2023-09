Contract Veldwijk ontbonden in Zuid-Korea na nachtelijke aanhouding

(32) moet alsnog vertrekken bij Suwon City. De aanvaller werd in augustus betrapt met alcohol op achter het stuur. Hoewel hij in eerste instantie alleen tijdelijk werd verbannen, is zijn contract bij de Zuid-Koreaanse club per 30 september alsnog ontbonden.

Suwon City maakt in een persbericht melding van het nieuws. Veldwijk kreeg al een schorsing voor de rest van het seizoen aan zijn broek vanuit de club en werd ook door de K League nog aanvullend bestraft. Daar leek het in eerste instantie bij te blijven, maar uiteindelijk is er toch besloten om definitief afscheid te nemen van de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Dat zoiets gebeurt is niet voor het eerst, want vorig jaar besloot Jeonbuk Hyundai Motors ook al afscheid te nemen van Takahiro Kunimoto toen de speler met alcohol op achter het stuur kroop. Veldwijk werd in augustus 's nacht om 04.00 uur gepakt met 0.8 promille achter het stuur en daarop werd zijn rijbewijs ingevorderd. De politie kwam in actie omdat Veldwijk verdacht rijgedrag toonde.

Lees ook: Vijftien wedstrijden en torenhoge boete voor Veldwijk na wangedrag

Suwon FC biedt in het persbericht de excuses aan richting de supporters en voor de zorgen die dit incident bij de fans heeft gezorgd. Veldwijk moest na zijn eerdere actie ook al een boete van vier miljoen Zuid-Koreaanse won, omgerekend zo’n drieduizend euro, betalen. Bovendien zit hij vanaf komende week ook zonder club.