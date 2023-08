Vijftien wedstrijden en torenhoge boete voor Veldwijk na wangedrag

Het seizoen in Zuid-Korea zit erop voor Lars Veldwijk. De aanvaller is door de Korea Professional Football League voor liefst vijftien wedstrijden geschorst. De reden is behoorlijk pikant, want de aanvaller werd betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Ook is er een boete van vier miljoen Zuid-Koreaanse won, omgerekend zo’n drieduizend euro, opgelegd.

Daarmee zit het seizoen er dus op voor Veldwijk, want met zijn club Suwon zijn er nog slechts dertien wedstrijden te spelen. Zijn werkgever zou de straf van de competitiebond afwachten, alvorens zelf actie zou ondernemen tegen de oud-spits van onder meer Excelsior, PEC Zwolle, FC Groningen en Sparta Rotterdam. Mogelijk valt de straf dus nóg hoger uit voor de aanvaller.

Zijn werkgever Suwon City sprak in een statement al wel van een 'onvergeeflijke daad' van Veldwijk, maar hield Veldwijk nog wel de hand boven het hoofd door hem niet te ontslaan. Vorig jaar besloot Jeonbuk Hyundai Motors wel afscheid te nemen van Takahiro Kunimoto toen de speler met alcohol op achter het stuur kroop. Maar er komt nog vermoedelijk dus nog wel een aanvullende sanctie.

Veldwijk werd in de nacht van zondag op maandag aangehouden door de politie, omdat hij opvallend rijgedrag vertoonde. Nadat hij vervolgens 0.8 promille blies, werd zijn rijbewijs ingevorderd. Veldwijk, die alleen in de auto zat, heeft geen schade aangericht.