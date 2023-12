Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip hakt knoop door over spitspositie

Ajax-trainer John van ’t Schip kiest naar verwachting weer voor Brian Brobbey in de spits tegen Olympique Marseille donderdagavond in de Europa League-wedstrijd. Hoewel hij afgelopen weekend geblesseerd was en zijn vervanger Chuba Akpom een goede indruk maakt, houdt de jonge aanvaller het vertrouwen van de oefenmeester.

Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De ochtendkrant denkt verder dat er weinig verrassingen in de opstelling zit van de Amsterdammers, bij wie Kenneth Taylor, Benjamin Tahirovic en Kristian Hlynsson het onervaren middenveld vormen in de Europa League-wedstrijd in Frankrijk. Steven Bergwijn en Steven Berghuis zijn zoals de laatste weken het geval was, de vleugelspelers van dienst.

Artikel gaat verder onder video

Achterin begint Devyne Rensch wederom in het centrum, waardoor Anton Gaaei de rechtsback van dienst is. Voor Ar'jany Martha gaat zijn basisplaats zijn debuut betekenen in een Europese wedstrijd. Silvano Vos en Josip Sutalo zijn allebei niet beschikbaar voor Van ’t Schip, die met Ajax zal moeten winnen om uitzicht te houden op Europees voetbal.

“Akpom heeft laten zien dat hij ook vanaf het begin kan spelen. Dat is alleen maar mooi meegenomen”, aldus Van ’t Schip, die dus nog niet wilde verklappen wie donderdag de centrumspits is bij Ajax, in de persconferentie “Brobbey kan spelen ja. Die gaat zeker een gedeelte spelen. Of hij begint, zie je donderdag.”

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Hato, Martha; Taylor, Tahirovic, Hlynsson; Bergwijn, Brobbey, Berghuis.