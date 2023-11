Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot kiest tegen AZ voor twee andere namen

Feyenoord pakte zaterdagmorgen uit met de contractverlenging van Justin Bijlow, maar de focus ligt natuurlijk op de thuiswedstrijd tegen AZ. De Rotterdammers hebben na de nederlaag tegen Lazio in de Champions League wat recht te zetten en moeten bovendien winnen om in het spoor van PSV te blijven. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Arne Slot gaat ingrijpen en ten opzichte van het treffen in Rome voor twee nieuwe namen kiest tegen AZ.

Feyenoord boekte in de aanloop naar de belangrijke ontmoeting met Lazio een zwaarbevochten 1-2 overwinning op RKC Waalwijk. De ploeg van Slot moest het in die wedstrijd doen zonder Gernot Trauner en Mats Wieffer. Trauner stond al even aan de kant met knieklachten, Wieffer was niet fit genoeg. Twee dagen later kwamen de Rotterdammers met beter nieuws. Zowel Trauner als Wieffer behoorde tot de selectie voor de trip naar Rome en Wieffer was zelfs fit genoeg voor een basisplaats. Ook Trauner verscheen binnen de lijnen, al vroeg in de eerste helft zelfs.

Artikel gaat verder onder video

De Oostenrijker verving Bart Nieuwkoop. De rechtsachter liep razendsnel tegen een gele kaart aan en botste niet veel later met een Italiaanse tegenstander. Nieuwkoop moest de strijd staken en Trauner kwam voor hem in het veld, waardoor Lutsharel Geertruida de nieuwe rechtsback werd. Volgens het AD verschijnt Trauner zondag in de topper tegen AZ voor het eerst sinds begin oktober aan de aftrap bij Feyenoord. Dat betekent dat Geertruida op de rechtsbackpositie blijft staan. De achterhoede wordt gecompleteerd door de vertrouwde namen: doelman Justin Bijlow, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman.

Ook op het middenveld en voorin voert Slot vermoedelijk wijzigingen door. Waar in aanloop naar de ontmoeting met Lazio velen rekening hielden met een basisplaats voor Luka Ivanusec, koos Slot voor Igor Paixão. Hoewel de Braziliaan de laatste weken niet in goeden doen is, behoudt hij het vertrouwen van de trainer en kan hij ook tegen AZ rekenen op een basisplaats. Dat geldt volgens het AD overigens ook voor Ivanusec. De rentree van de Kroaat in de basisploeg betekent dat Calvin Stengs naar alle waarschijnlijkheid weer op het middenveld komt te spelen. Daar krijgt hij gezelschap van Quinten Timber en Wieffer. Ramiz Zerrouki lijkt dus weer op de bank plaats te moeten nemen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner; Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Paixão, Giménez, Ivanusec.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Penetra, Bazoer, Møller Wolfe; Dantas, D. de Wit, Clasie; Sadiq, Pavlidis, Van Bommel.