Feyenoord komt daags voor kraker tegen AZ met geweldig nieuws over Bijlow

Het hing al even in de lucht, maar nu is er ook witte rook: blijft langer verbonden aan Feyenoord. De Rotterdammers openen het weekeinde met het nieuws over de contractverlenging van Bijlow. De doelman staat nu tot medio 2026 onder contract bij de regerend landskampioen.

“Ik ben trots en dankbaar dat de club het vertrouwen in mij uitspreekt”, zegt Bijlow tegen de clubsite. “De weg die we met Feyenoord in zijn geslagen de laatste twee jaar is denk ik heel goed geweest voor mijn ontwikkeling. Daarnaast hebt ik er nooit een geheim van gemaakt dat Feyenoord mijn club is, dus als ik mag verlengen is dat een heel mooi iets voor mij.” Het was afgelopen zomer overigens nog even de vraag of Bijlow dit seizoen nog wel actief zou zijn in Rotterdam. De doelman kon zich verheugen op de belangstelling van Manchester United. Bijlow zag een transfer naar Engeland naar verluidt wel zitten, maar daarvan kwam het niet.

Artikel gaat verder onder video

Bijlow beleeft een tot dusver enerverend seizoen. De doelman verscheen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1 verlies) én de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0) nog wel aan de aftrap, maar stond vervolgens lang aan de kant met een gebroken pols. De competitieduels met Sparta, Almere City, FC Utrecht, sc Heerenveen, Ajax, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle gingen allemaal aan hem voorbij en ook de krakers in de Champions League tegen Celtic en Atlético Madrid moest hij missen.

Dat was voor Bijlow ook om een andere reden een hard gelag. Ronald Koeman maakte begin dit kalenderjaar bij de aanstelling voor zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal bekend dat hij wilde toewerken naar een vaste nummer één onder de lat. Die keuze leek op Bijlow te zijn gevallen. De Feyenoord-goalie had in de finaleronde van de Nations League een basisplaats. Hoewel hij tegen Kroatië en Italië niet de beste indruk maakte, leek hij zijn plekje te hebben veroverd. Blessureleed gooide echter roet in het eten. Gelukkig voor Bijlow is hij inmiddels weer helemaal fit én terug bij Oranje. Bijlow behoort tot de selectie voor de laatste EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar en mag zich maandag dus melden in Zeist.