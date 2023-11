Vermoedelijke opstelling van Ajax voor duel met Brighton

Ajax-trainer John van ’t Schip kiest in het duel met Brighton & Hove Albion donderdagavond vermoedelijk voor Silvano Vos op het middenveld als vervanger voor de geblesseerde Branco van den Boomen. Ook keert Devyne Rensch terug in het team. Verder is de verwachting dat de oefenmeester zijn elftal intact laat voor het treffen in de Europa League.

Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans over de vermoedelijke opstelling. Hoewel Borna Sosa weer fit is, houdt Van ’t Schip volgens de ochtendkrant voor de positie van linksachter vast aan Ar'jany Martha, ondanks dat het voor hem de derde wedstrijd in acht dagen zou betekenen. Op de rechterflank krijgt de herstelde Rensch wel de voorkeur boven Anton Gaaei.

In het doel krijgt Diant Ramaj dus wederom de voorkeur, ondanks dat Jay Gorter weer fit is. De Duitse sluitpost maakt tot dusver een uitstekende indruk en behoudt het vertrouwen van Van ’t Schip. Op het middenvelder krijgt de jeugdige Vos de voorkeur boven bijvoorbeeld Benjamin Tahirovic en vormt het middenveld met Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson.

De voorhoede is verder ongewijzigd ten opzichte van de wedstrijden tegen FC Volendam en sc Heerenveen, waardoor Chuba Akpom ondanks zijn goede invalbeurten genoegen moet nemen met een plek op de reservebank.

De vermoedelijke opstelling van Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Martha; Vos, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Bergwijn