Vertonghen deelt heerlijk verhaal bij Ajax: 'Toen zijn we hamburgers gaan eten'

Een recentelijk bezoek van aan Ajax is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. De Belgische verdediger zou met zijn ploeggenoten van Anderlecht naar het duel van hun voormalig collega komen kijken in de Johan Cruijff Arena. Ondanks dat ze op tijd vertrokken uit België, misten ze het treffen tussen Ajax en Brighton & Hove Albion in de Europa League vrijwel helemaal.

“Ajax had heel lief allemaal kaarten verstrekt en een parkeerplek voor de Anderlecht-bus geregeld”, vertelde Vertonghen in de Football is Life-podcast over zijn bezoek aan Ajax. “We waren uiteindelijk met 25 man, inclusief medische staf en mensen van de media. De wedstrijd begon om 18:45, we vertrokken om 14:30 uit Brussel, tijd zat.”

Maar uiteindelijk waren ze pas in de zeventigste minuut (!) in het stadion bij de Europa League-wedstrijd. “We hadden een bustrip van vijfenhalf uur gehad en overal stilgestaan. Het regende keihard en overal waren ongelukken gebeurd. Toen kwamen we bij Schiphol en de Rivierenbuurt en waren we er dus bijna, maar toen stonden we nog anderhalf uur stil op één vierkante meter. Het was echt verschrikkelijk. We gingen rennend het stadion in, maar toen stond het al 0-2.”

Er werd zelfs besproken om eerder al huiswaarts te keren. “Maar we wilden toch ook even de benen strekken en Ajax had ook eten geregeld. Dus toen zijn we hamburgers gaan eten in de lounge, hebben we een drankje gedronken en zijn we weer omgedraaid. Dat was het. We hebben in de bus gewoon zes uur lang gekaart. En de terugrit was maar anderhalf uur, dus uiteindelijk was het nog goed voor de teambuilding. We hebben veel gelachen.”