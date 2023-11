Verweij ziet Ajax-coach Van 't Schip sneer uitdelen aan Mislintat

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft in zijn commentaren na het gelijkspel tegen Almere City FC (2-2) een indirecte sneer gegeven aan de inmiddels vertrokken technisch directeur Sven Mislintat. De Telegraaf-journalist Mike Verweij proefde dat in de bewoordingen van de coach, die zei dat hij maar één speler zoals Branco van den Boomen tot zijn beschikking heeft in de Ajax-selectie.

“Branco heeft bepaalde kwaliteiten en de goede leeftijd. Is hij er niet, dan speel je met een middenveld van gemiddeld twintig jaar. En dan kun je in dit soort wedstrijden niet altijd domineren”, reageerde Van ’t Schip na de remise in de Eredivisie tegen Almere City FC. Verweij hoorde in die woorden een duidelijke sneer naar Mislintat.

Artikel gaat verder onder video

“Die opmerking kan de met pek en veren weggestuurde directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die de Amsterdamse club met voor 115 miljoen euro aan voornamelijk miskopen in een diepe crisis stortte, in zijn zak steken”, vond Verweij. “Mislintat, tegen wie een extern onderzoek loopt wegens mogelijke belangenverstrengeling bij transfers, kocht lukraak spelers zonder naar de samenstelling van zijn selectie te kijken.”

Duidelijk is dat het lek nog altijd niet boven is bij de Amsterdammers, die zondag een mispeer maakten onder leiding van Van ’t Schip. “In Almere werd duidelijk dat het voor Ajax weleens een lang en vervelend seizoen kan worden. Het moet voor Van ’t Schip een nachtmerrie zijn dat uitduels, die in zijn tijd met twee vingers in de neus werden gewonnen nu een col van de buitencategorie blijken te zijn”, schreef de journalist in zijn analyse over het duel.

Voetbal International kwam tot dezelfde pijnlijke conclusie: “Ook onder John van 't Schip is Ajax nog zo lek als een mandje”, kopt het weekblad. “Na zeventien officiële wedstrijden staat Ajax op een gemiddelde van precies twee tegengoals per duel. De defensieve cijfers van de Amsterdammers zijn het hele seizoen al ontluisterend en dat was in Almere zondagmiddag niet anders. Van ’t Schip ziet een structureel probleem.”