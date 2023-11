Verweij ziet waarom Van ’t Schip het ‘veel makkelijker heeft bij Ajax' dan Steijn

Mike Verweij ‘wordt er een beetje moe van’ dat de ontslagen Ajax-trainer Maurice Steijn momenteel aangepakt wordt door veel Ajax-supporters. Men in Amsterdam is maar wat blij dat Steijn de laan uit is gestuurd en stellen dat John van ’t Schip een veel betere oefenmeester is. Verweij komt bij Kick-off op voor Steijn.

“Ik word wel een beetje moe van alle mensen die Steijn nu opeens aan het ‘bashen’ zijn”, begint de Ajax-watcher van De Telegraaf. “Even ter verdediging voor Steijn, hij speelde in de eerste acht wedstrijden tegen Feyenoord, AZ, FC Twente en FC Utrecht. Dat zijn wedstrijden waar je averij op kan lopen”, vervolgt Verweij.

De Ajax-watcher ziet, buiten het feit dat Van ’t Schip een makkelijker programma moet afwerken, nog een verschil ten opzichte van Steijn. “Van ’t Schip komt binnen in een redelijk rustige situatie. Toen Steijn begon, was er nog geen Michael van Praag, geen Leo van Wijk, geen Danny Blind, geen Louis van Gaal. Alleen Sven Mislintat, en dat is natuurlijk wel een verschil.”

Na de wedstrijden tegen PSV en Brighton & Hove Albion werd Van ’t Schip aangesteld als interim-trainer. “Dat heeft Ajax natuurlijk niet onbewust gedaan.” Van ’t Schip mocht debuteren tegen FC Volendam en zat dit weekend voor de tweede keer op de bank tegen sc Heerenveen. “Die win je dan met hangen en wurgen… Van ’t Schip doet heel veel dingen goed, maar het is niet zo dat Steijn zoveel verkeerd heeft gedaan."