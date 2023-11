Vink weet niet wat hij meemaakt: 'Dit heb ik nog niet gezien in Nederland'

Marciano Vink is ontzettend onder de indruk van de manier waarop de spelers van FC Twente met elkaar communiceren. De analist zag vorige week in de kraker tegen Feyenoord iets gebeuren waarvan hij gelooft dat het zeldzaam is in het hedendaagse voetbal.

De ontmoeting tussen FC Utrecht en FC Twente is zondagavond uitgebreid besproken in het programma Dit was het Weekend op ESPN. FC Twente maakte vorige week in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord nog veel indruk en trakteerde de regerend landskampioen zelfs op de eerste competitienederlaag van dit seizoen (2-1). De ploeg van trainer Joseph Oosting was er ongetwijfeld alles aan gelegen die overwinning op bezoek bij FC Utrecht een goed vervolg te geven, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt.

Dat zal voor FC Twente aanvoelen als een zege, gezien het feit dat het in de tweede helft een tijdje met een man minder op het veld stond. Michal Sadilek kreeg na een wilde charge zijn tweede gele en dus een rode kaart. Hoewel FC Twente ook met elf man niet het niveau wist te halen dat het de afgelopen maanden wél aantikte, was Vink erg lovend over de Tukkers. Niet zozeer om hun optreden in De Galgenwaard, maar wel in de kraker tegen Feyenoord. Vooral Sadilek krijgt de nodige complimenten van de analist. “Sadilek voor dit FC Twente, en de seizoenen ervoor, is zó ontzettend belangrijk. Wat hij vorige week tegen Feyenoord met Steijn en Kjølo deed, heb ik nog niet gezien in de Nederlandse competitie.”

Vink twijfelt zelfs of hij dit internationaal nog ziet gebeuren. En dan heeft hij het niet over een geweldige passeerbeweging of steekpass, maar de manier van communiceren onderling. “Zó met elkaar communiceren, dat zie je in deze tijd niet meer met spelers. Zij waren gewoon twee keer 45 minuten plus blessuretijd bezig met de boel op orde te hebben. Dat vind ik écht knap.” Dat resulteerde in de topper tegen Feyenoord in een knappe overwinning. Ook bij FC Utrecht hield FC Twente zich met tien man uiteindelijk vrij eenvoudig staande (1-1). De Tukkers haalden 26 punten uit de eerste elf wedstrijden en bezetten daarmee de vierde plaats. De achterstand op PSV is dit weekend wel opgelopen tot zeven punten.