Vitesse verder in de problemen na gigantisch pak slaag in Deventer

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond een zeer ruime overwinning geboekt op Vitesse. In de eigen Adelaarshorst wonnen de manschappen van trainer René Hake met liefst 5-1. Go Ahead bezet met 18 punten uit 11 duels de vijfde plaats in de Eredivisie; Vitesse staat met 8 punten uit 11 wedstrijden zestiende.

Go Ahead was de gehele eerste helft de bovenliggende partij, maar het duurde tot de blessuretijd voordat de thuisploeg een opening vond in de defensie van Vitesse. Bas Kuipers bediende Willum Thór Willumsson, waarna de IJslandse spits met een verwoestende uithaal voor de 1-0 tekende.

Artikel gaat verder onder video

Na een uur spelen zorgde Oliver Valaker Edvardsen voor de 2-0. Hij kreeg daarbij de hulp van Eloy Room, die de bal slordig in de voeten van de Noor speelde. Daarna werd de wedstrijd kortstondig gestaakt vanwege meerdere vreugdebiertjes die vanuit het supportersvak van Go Ahead op het veld werden gegooid.

Na een korte onderbreking liep Go Ahead Eagles vervolgens ver weg van Vitesse, via doelpunten van Victor Edvardsen, Willumsson en Joris Kramer. Marco van Ginkel had tussendoor namens Vitesse voor de 3-1 gezorgd.