Volgende afmelding bij Oranje: Ronald Koeman roept geen vervanger op

Het houdt niet op bij het Nederlands elftal. Nadat donderdagavond al geblesseerd het trainingskamp in Zeist moest verlaten, is nu ook vertrokken. De Feyenoord-verdediger liep donderdag tijdens de training een blessure op en kan daardoor niet in actie komen tegen Ierland en Gibraltar. Waar Ronald Koeman voor Frimpong in de persoon van Jordan Teze een vervanger bij de selectie haalde, kiest de bondscoach er nu voor om géén nieuwe verdediger op te roepen.

Het zit Koeman nog niet echt mee in zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Waar hij bij zijn rentree in maart een behoorlijk aantal (belangrijke) spelers zag afhaken door een buikvirus, kon hij vorige maand in de wedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland geen beroep doen op onder anderen Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Memphis Depay en Matthijs de Ligt. Zonder hen verloor Oranje met 1-2 van Frankrijk, maar werd er met 0-1 gewonnen van Griekenland waardoor het nog maar één zege nodig heeft om zich definitief te plaatsen voor het EK in Duitsland.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar zal Koeman moeten puzzelen. Vooral achterin wordt Oranje geplaagd door blessureleed. Jurriën Timber, Sven Botman en De Ligt moesten de interlands in oktober al aan zich voorbij laten gaan en zijn er ook deze week niet bij. Dat laatste geldt ook voor Micky van de Ven én Nathan Aké. Daar kwam donderdag de blessure voor Frimpong bij. De rappe vleugelverdediger mocht zich vorige maand eindelijk weer melden bij Oranje en maakte tegen Frankrijk meteen zijn debuut, maar kan deze week niet in actie komen. Frimpong verliet donderdag al het trainingskamp in Zeist en een dag later is het de beurt aan Geertruida. De Feyenoord-verdediger viel donderdag geblesseerd uit op de training en medische testen hebben uitgewezen dat hij niet fit genoeg is om in actie te komen.

Koeman heeft besloten om voor Geertruida géén vervanger op te roepen. De bondscoach liet donderdag Teze al naar Zeist komen. Door het uitvallen van Geertruida wordt de kans dat Jorrel Hato zijn debuut gaat maken steeds groter. Naast Hato heeft Koeman achterin ook nog de keuze uit Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Daley Blind.