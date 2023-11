Volgende Eredivisie-coach onder druk? Uitvak zingt massaal om vertrek

AZ-fans zijn klaar met Pascal Jansen. De oefenmeester ligt onder vuur vanwege een mindere periode van de Alkmaarders, die zondagmiddag onderuit gingen in De Kuip tegen Feyenoord (1-0). Zowel bij de supporters in het stadion als bij de AZ-fans vanuit huis was er onvrede over de keuzes van Jansen.

Tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord zong het uitvak vol met AZ-supporters al om het ontslag van Jansen. “Jansen rot op. Jansen rot op. Jansen, Jansen, Jansen rot op”, was de duidelijke taal vanuit het uitvak, die ook na het laatste fluitsignaal en de 1-0 nederlaag duidelijk te horen was vanaf de tribunes (zie onder). Ook op X ligt de oefenmeester onder vuur in Alkmaar en vroegen veel fans zich af of de tijd van Jansen niet voorbij zou moeten zijn.

Artikel gaat verder onder video

Gezien de recente vorm is de kritiek terecht, want geen van de laatste vier officiële duels werd gewonnen door AZ. Anderzijds staat de ploeg vooralsnog qua verliespunten op de tweede plaats in de Eredivisie met Feyenoord, terwijl het in Europa nog een kleine kans heeft om te overwinteren. De recente vorm en de gestagneerde ontwikkeling van het elftal is voor de AZ-fans echter reden om erg kritisch te zijn: moet Jansen vrezen voor zijn ontslag in deze interlandbreak?