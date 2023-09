Kranten vernietigend voor AZ: 'Wanprestatie, goede naam te grabbel gegooid'

De Nederlandse pers is geschrokken van de beschamende nederlaag van AZ in de Conference League. De Alkmaarders gingen, ondanks een 0-3 voorsprong, met 4-3 onderuit tegen de nummer tien van Bosnië-Herzegovina: Zrinjski Mostar.

"AZ start Europees seizoen met zelden vertoonde wanprestatie", is de kop waar het Algemeen Dagblad vrijdagochtend voor heeft gekozen. "Het nieuwe avontuur in het hoofdtoernooi beloofde aanvankelijk veel goeds, maar eindigde in een ongekende en ook onvermoede sof. AZ vond zichzelf weer eens terug in een uithoek in Oost-Europa. In een obscuur stadion zonder tierlantijnen en met piepkleine kleedkamers. Maar de spelers weten inmiddels dat ploeteren in de marge van het Europees voetbal uiteindelijk fraaie affiches kan opleveren."

Daarmee doelt de krant onder meer op de wedstrijden tegen Anderlecht, Lazio en West Ham United van vorig jaar. De nederlaag in Mostar kan echter grote gevolgen hebben voor AZ, omdat deze tegenstander op papier met afstand de zwakste ploeg uit de groepsfase is. Ook NH Nieuws wist niet wat het zag: "De ploeg uit Bosnië en Herzegovina toonde zich uiterst veerkrachtig en maakte na rust vier treffers. AZ heeft één van de pijnlijkste comebacks in Europa moeten incasseren."

De Telegraaf zag dat AZ de laatste jaren met de prestaties in Europa aan naamsbekendheid heeft gedaan, maar denkt dat de wanprestatie gevolgen heeft: "AZ heeft de goede naam die het de afgelopen seizoenen in de Conference League had opgebouwd te grabbel gegooid in Mostar."