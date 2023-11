Voormalig Champions League-held van Ajax veroordeeld voor misbruik van dochtertje

Tarik O., oud-speler van onder meer Ajax en Sevilla, is in Spanje tot 2,5 jaar cel veroordeeld wegens seksueel misbruik van zijn eigen minderjarige dochter, meldt De Telegraaf. Misdaadverslaggever John van den Heuvel baseert zich op een door hem ingezien recent vonnis van de rechtbank in Marbella.

De strafbare feiten zouden hebben plaatsgevonden in 2011. "O. kroop bij zijn dochtertje in bed en heeft haar op intieme plekken betast en aangerand", schrijft Van den Heuvel. Naast de celstraf is de oud-voetballer ook een contactverbod opgelegd, zo weet de misdaadverslaggever.

Artikel gaat verder onder video

O. speelde in de jaren '90 enkele seizoenen in het succesvolle Ajax-elftal van toenmalig trainer Louis van Gaal en maakte deel uit van de ploeg die in 1995 de Champions League won. In dat toernooi kwam hij zelf één keer in actie namens de Amsterdammers, in de groepswedstrijd tegen AEK Athene (2-0) tekende hij voor beide treffers.

Na het winnen van de 'cup met de grote oren' besloot O. Ajax te verlaten en zijn loopbaan te vervolgen bij Sevilla. Nadien speelde hij nog in Japan en Frankrijk, om zijn loopbaan in 2004 als speler van ADO Den Haag te beëindigen.