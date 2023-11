Vrees voor Eredivisie: 'Ik denk dat dit voor neutrale kijkers en Feyenoord-fans wel een tik is geweest'

Feyenoord - PSV is met afstand het mooiste affiche dat komende speelronde op het programma staat in de Eredivisie. Het verschil tussen beide ploegen is nu al zeven punten in het voordeel van de Eindhovenaren, wat betekent dat de formatie van coach Arne Slot alle zeilen moet bijzetten om de competitie weer wat spannender te maken. Mikos Gouka verwacht echter dat PSV met heel veel zelfvertrouwen zal afreizen naar De Kuip en zeker niet het gevoel zal hebben dat er niet gewonnen kan worden.

PSV bewees een paar maanden geleden al dat het kan winnen in De Kuip. Bosz en consorten waren in de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen, de strijd om de Johan Cruijff Schaal, met 0-1 te sterk voor Feyenoord. Het bleek het startsein voor een geweldige Eindhovense reeks. Niet alleen kwalificeerde de nummer twee van het afgelopen seizoen zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Ook won het vooralsnog al z’n competitieduels en heeft het dus al zeven punten meer dan de belangrijkste concurrent. “Voor PSV valt er eigenlijk niks te verliezen in die wedstrijd, hoe gek dat ook klinkt”, zegt Feyenoord-watcher Gouka in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

“Ze hebben natuurlijk een behoorlijke marge. Maar Feyenoord moet de competitie redden”, vervolgt Gouka. De Eredivisie leek er afgelopen weekeinde misschien al spannender op te kunnen gaan worden. Voor PSV stond immers het bezoek aan FC Twente op het programma. De Tukkers hadden weliswaar al heel lang niet meer op eigen veld verloren, maar gingen tegen PSV kansloos onderuit (0-3). “Ik denk dat dit voor neutrale kijkers en zeker voor de Feyenoord-fans best wel een tik is geweest. Die hebben allemaal toch al die tijd gedacht: PSV doet het goed, maar de tegenstand is erg matig. En nu winnen ze ook bij FC Twente”, zegt Gouka.

Mochten de neutrale kijkers en Feyenoord-fans toch nog een beetje hoop willen houden op een spannende Eredivisie, dan zouden zij zich volgens Gouka kunnen vasthouden aan het feit dat FC Twente halverwege de eerste helft al met een man minder kwam te staan. “De VAR is daarin bepalend. De Feyenoord-fans zeggen: daar werkte de VAR bij ons niet, bij hen wel. Dat zijn natuurlijk dingetjes die beslissend kunnen zijn. Bakayoko krijgt geen geel, doet zondag dus gewoon mee en zou zomaar de beslissende man kunnen zijn. Zo zit het ook in de details”, aldus Gouka, die er echter niet omheen kan dat dit PSV het gewoon heel goed voor elkaar heeft. “Als je uitzoomt en echt naar PSV kijkt, dan zie ik wel een elftal waarvan ik denk: van wie gaan ze in de Eredivisie verliezen?”

Misschien in De Kuip, wellicht in de ArenA en de uitwedstrijd tegen AZ heeft PSV ook nog niet zomaar gewonnen, bedenkt Gouka. “En misschien nog ergens een keer een verdwaald gelijkspelletje omdat ze niet bij de les zijn. Maar dan heb je het over negen of tien punten en dat zou het gat kunnen zijn als ze straks de winterstop in gaan. Voor Feyenoord is het cruciaal dat ze die wedstrijd winnen, maar ik zie wel een PSV dat kampioen van Nederland zou kunnen worden met het spel dat ze laten zien en de aanvalslinie die ze hebben. Ik zie niet veel zwakte bij Feyenoord, dat is het ook niet. Maar het is niet zo dat PSV op bezoek komt en denkt dat ze die wedstrijd niet kunnen winnen.”